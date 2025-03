Google Play Games : on peut maintenant jouer à tous les jeux Android sur PC (et plus encore)

Google Play Games, le logiciel permettant de faire tourner des jeux Android sur Windows, intègre désormais l'ensemble des titres du Play Store. Mieux encore : il ajoute des titres PC à son catalogue.

Malgré son échec cuisant avec Stadia, son service de cloud gaming, Google persiste à essayer de s'imposer comme un acteur majeur du secteur du jeu vidéo. C'est pourquoi, en 2022, le géant du numérique a lancé en version bêta Google Play Games, un launcher – ou lanceur, en français – qui permet aux joueurs de profiter des meilleurs titres mobiles sur leur ordinateur personnel (voir notre article).

Attention, contrairement à des launchers comme Steam ou Epic Games Store, Play Games n'est pas une boutique de jeux, il permet seulement de jouer au catalogue de jeux gratuits, pas d'en acheter. D'ailleurs, en parlant de catalogue, la firme de Mountain View a annoncé dans un billet de blog que la plateforme intégrait désormais des jeux PC, dont certains titres cultes comme Genshin Impact, Sonic Rumble ou encore Game of Thrones: Kingsroad. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur le site et de cliquer sur le bouton vert "Télécharger la version bêta".

© Google

Télécharger Google Play Games pour PC

Google Play Games : pas besoin d'un PC surpuissant

En pratique, Google Play Games est un logiciel pour Windows permettant de jouer à des jeux mobiles Android, et donc de bénéficier d'un plus grand confort et d'un meilleur gameplay, grâce aux clavier et à l'écran, plus grand. Contrairement à Stadia ou au Cloud Gaming de Microsoft, les jeux ne dépendent pas de serveurs distants, mais sont installés directement sur le PC et utilisent ses ressources. Google a décidé de miser sur l'accessibilité, sans exiger une configuration surpuissante : en pratique, un PC "de base" suffit, avec un simple processeur à quatre cœurs (Intel ou AMD), 8 Go de RAM, 10 Go d'espace libre sur un SSD, un GPU Intel UHD Graphics 630, le tout sur Windows 10 ou 11. Bien évidemment, une machine plus puissante sera encore plus à l'aise, mais un ordinateur de cinq ans devrait suffire pour en profiter.

Google Play Games prend en charge la souris, le clavier, mais aussi les manettes afin de rendre le gameplay plus confortable. Notons que l'interface ne ressemble pas à celle du Google Play Store, mais se rapproche plus de Steam, GOG Galaxy et Epic Games Store. Une volonté clairement affichée de se rapprocher de ces plateformes de jeux PC.

Google Play Games : un catalogue de jeux qui s'étoffe

À ses débuts, tous les titres Android n'étaient pas compatibles, la plateforme n'en prenait en charge qu'une centaine. Désormais, l'ensemble des jeux Android du Play Store sont intégrés au catalogue. On y trouve des titres comme Just Dance Now, WWE SuperCard, Cookie Run: Kingdom, Garena Free Fire, Ludo King et MapleStory. Après, tous ne sont pas optimisés Windows, mais Google a intégré un accès aux réglages simplifié et la possibilité d'ajouter des joysticks virtuels à l'écran pour simuler le tactile. Cette nouveauté sera disponible dans le courant du mois. Le géant du numérique compte également rajouter un badge "Optimisé" pour les jeux parfaitement compatibles avec le PC, ainsi qu'un macaron "Jouable" pour les titres qui respectent les standards minimaux pour le PC. Pour les jeux "non testés", il faudra croiser les doigts.

Outre les jeux mobiles, Google a décidé d'ouvrir la plateforme à davantage de jeux exclusivement PC. Outre des titres populaires comme Remember of Majesty, Genshin Impact et Journey of Monarch , Play Games accueillera cette année Game of Thrones: Kingsroad, Sonic Rumble et Odin: Valhalla Rising. À l'inverse, des titres PC comme Dredge et TABS Mobile débarquent sur mobile via le Play Store. Le cultissime Disco Elysium devrait arriver dans l'année. Bien entendu, ces titres ont été optimisés pour mobile.

© Lionheart Studio

Google Play Games : un système synchronisé avec le Play Store

Play Games possède quelques avantages, comme la synchronisation des données via le compte Google de l'utilisateur, qui permet de reprendre une partie lancée depuis un appareil mobile sur un PC, et vice-versa. Autre avantage : les joueurs peuvent gagner des Google Play Points de la même manière que sur mobile afin de les dépenser pour obtenir des éléments intégrés aux applications ou aux jeux, gagner des bons de réduction pour acheter des éléments intégrés ou encore obtenir du crédit Google Play. Mieux, les points de jeu sont même plus faciles à utiliser sur PC, avec des boosters de points jusqu'à dix fois supérieurs.

On le voit, Google Play Games se présente comme un bonus d'autant plus sympathique qu'il est gratuit. Son évolution arrive à point nommé pour remplacer le sous-système Android que Microsoft avait intégré à Windows 11, qui permettait de lancer n'importe quelle appli Android sur un PC, mais que l'éditeur a décidé d'abandonner en 2024. En revanche, malgré ses qualités, il risque bien d'être insuffisant pour permettre à Google de s'imposer dans le monde du jeu vidéo et concurrencer les launchers comme Steam ou Epic Games Store, implantés de longue date sur ce marché.