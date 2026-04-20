Déclaration de revenus : attention à ces cases qui ne sont pas préremplies automatiquement

La campagne de déclaration des revenus 2025 est ouverte depuis le 9 avril. Mais si salaires et pensions sont préremplis, de nombreuses cases restent vierges. Les ignorer peut vous coûter plusieurs centaines d'euros.

La déclaration en ligne préremplie donne souvent l'impression que tout est réglé d'avance : vos salaires sont bien indiqués, vos allocations aussi, comme d'autres informations, et l'ensemble semble cohérent. La tentation est grande de valider en deux clics.

C'est pourtant une erreur que commettent chaque année des millions de contribuables. La déclaration préremplie a ses limites : le Trésor public ne remplit jamais certaines lignes. Et les oublis ont des conséquences bien réelles : une erreur peut peser sur vos réductions et crédits d'impôt 2026 et fixer votre revenu fiscal de référence (RFR), dont dépendent des dispositifs comme le LEP, la CMU, les bourses ou certains logements.

La première catégorie d'oublis concerne les revenus que vous êtes seul à connaître. Si vous touchez une pension alimentaire de vos parents ou d'un ex-conjoint – comme 1,1 million de contribuables –, vous devez la déclarer à la ligne 1AO, rubrique "pensions, retraites, etc." : la DGFiP n'ayant pas connaissance précise des montants perçus en 2025, elle ne remplit pas cette case pour vous. La règle du miroir s'applique aussi à ceux qui versent : pour une pension versée à un enfant majeur non rattaché au foyer fiscal, les cases 6EL ou 6EM doivent être complétées, et la case 6GU couvre les cas spécifiques – pension à un enfant mineur après décision de justice, divorce par consentement mutuel, pensions versées aux parents.

© Gautier Normand

Les revenus locatifs constituent un autre angle mort fréquent. Les revenus fonciers issus d'un logement loué nu ne sont pas préremplis. En micro-foncier, jusqu'à 15 000 euros de recettes brutes, les loyers doivent être reportés en case 4BE. Quant aux locations meublées via Airbnb ou Abritel, les données transmises par les plateformes peuvent apparaître à l'écran, mais elles ne s'inscrivent pas automatiquement dans la bonne case : les revenus de locations meublées non professionnelles doivent être reportés manuellement à la ligne 5NH pour le régime simplifié micro-BIC, qui ouvre droit à un abattement de 30 %.

Du côté des charges déductibles et des crédits d'impôt, les oublis sont souvent les plus coûteux. Si vous ne signalez pas au fisc un don aux Restos du Cœur, à l'AFM-Téléthon ou à une association locale, vous ne profiterez d'aucune réduction d'impôt : 66 % du don pour les organismes d'intérêt général en case 7UF, ou 75 % pour les organismes aidant les personnes en difficulté en case 7UD ou 7UQ. À noter : le plafond ouvrant droit à la réduction à 75 % a été porté à 2 000 euros pour les dons effectués après le 14 octobre 2025.

Pour les parents, deux cases méritent une attention particulière. Les salaires versés à une nounou à domicile via Pajemploi ou Cesu sont préremplis en 7DB, mais si vous faites garder vos enfants de moins de 6 ans à l'extérieur – chez une assistante maternelle, en crèche, au périscolaire ou en centre de loisirs –, il faut compléter la ligne 7GA. Ces dépenses donnent droit à un crédit d'impôt de 50 %, plafonné à 1 750 euros par enfant. Des réductions existent aussi pour les enfants scolarisés : les cases 7EA à 7EF couvrent la scolarité au collège, au lycée et dans le supérieur.

Les salariés qui utilisent leur voiture pour se rendre au travail ont intérêt à faire le calcul avant de valider. Par défaut, un abattement de 10 % s'applique aux revenus d'activité au titre des frais professionnels. Mais si les allers-retours en voiture sont importants, les frais réels peuvent être plus avantageux, y compris les frais de repas, de vêtements professionnels et de télétravail, à additionner et à reporter en case 1AK.

Enfin, deux cases sont souvent sous-utilisées pour faire baisser la facture. La case 2OP permet, pour les revenus du capital, d'opter pour l'imposition au barème progressif si vous êtes non imposable ou si le fisc vous signale en fin de parcours qu'elle est avantageuse. Et pour ceux qui ont versé sur un plan d'épargne retraite individuel, les versements sont déductibles à la ligne 6NS, ce qui peut générer une économie d'impôt substantielle selon votre tranche d'imposition. Des sommes qui, laissées dans des cases vides, restent tout simplement dans les caisses de l'État.