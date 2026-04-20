Rapide, simple et sans pub : ce logiciel de mail gratuit remplace Outlook sans tous ses défauts

Microsoft a supprimé son application Courrier de Windows et l'a remplacée par un Outlook alourdi et truffé de publicités. Un développeur indépendant a créé la solution que des millions d'utilisateurs attendaient.

Pendant des années, l'application Courrier de Windows a rendu un service discret et efficace : s'ouvrir en un clin d'œil, afficher les messages sans chichis, et se connecter aussi bien à Gmail qu'à Outlook ou à n'importe quel autre compte. Microsoft l'a supprimée fin 2024 et l'a remplacée par une version d'Outlook qui fonctionne un peu comme une page web déguisée en application.

Résultat : un temps de chargement nettement plus long, une consommation de ressources accrue, et de la publicité affichée dans la boîte de réception. Cette décision a suscité une forte insatisfaction chez de nombreux utilisateurs de Windows, qui réclamaient simplement un logiciel de mail qui s'ouvre rapidement, gère les comptes localement et offre une navigation fluide sans l'impression d'être dans un navigateur.

C'est précisément ce vide qu'un développeur indépendant a décidé de combler. Le projet Wino Mail est né du sentiment de frustration face à la suppression d'une application que des millions de personnes appréciaient pour sa simplicité depuis Windows 8. Son auteur a voulu recréer cette même approche en la modernisant, sans changer ce qui fonctionnait déjà. Le logiciel est disponible gratuitement, directement depuis le Microsoft Store ou via GitHub.

© Wino Mail

Le premier avantage que l'on remarque dès le lancement, c'est la vitesse. Wino Mail s'affiche en moins de deux secondes sur la plupart des configurations récentes, là où le nouvel Outlook a besoin de cinq à dix secondes pour atteindre le même état. L'interface adopte la disposition classique en trois colonnes – dossiers à gauche, liste des messages au centre, contenu à droite – que les habitués de l'ancienne application Courrier retrouvent immédiatement. Wino Mail gère les comptes Microsoft (Outlook, Hotmail, Live), Gmail et les comptes IMAP/SMTP classiques, avec jusqu'à trois adresses dans la version gratuite.

La dernière mise à jour majeure, la version 1.9.0, apporte plusieurs ajouts concrets. La synchronisation en arrière-plan a été entièrement repensée : l'application continue de recevoir les nouveaux messages toutes les trois minutes même lorsqu'elle est réduite dans la barre des tâches, sans qu'aucune fenêtre ne soit visible à l'écran.

La prise en charge des alias d'adresses e-mail fait également son apparition : pour Gmail, les alias sont synchronisés automatiquement, et pour les autres comptes, ils peuvent être ajoutés manuellement depuis les paramètres. Le tout s'accompagne d'une interface légèrement redessinée, avec un affichage des fils de conversation plus lisible et la possibilité de redimensionner la liste des messages selon ses préférences.

Sur la question de la confidentialité, Wino Mail se démarque clairement du nouvel Outlook. L'application n'affiche aucune publicité et ne transmet pas les courriels à des services tiers, là où le nouvel Outlook fait transiter les messages par les serveurs de Microsoft même pour les comptes IMAP extérieurs à l'écosystème de l'entreprise. Le code source du logiciel est publié librement sur GitHub, ce qui permet à quiconque de vérifier ces engagements. L'application est également adaptée aux écrans tactiles, avec des gestes de balayage pour trier et supprimer les messages rapidement.

Pour la plupart des utilisateurs qui gèrent une ou deux adresses mail personnelles, la version gratuite est entièrement suffisante. Ceux qui souhaitent gérer plus de trois comptes simultanément peuvent débloquer cette limite via un achat unique, sans abonnement. Pour ceux qui cherchent quelque chose de plus complet, avec un calendrier intégré et des extensions, Thunderbird reste la référence. Mais Wino Mail vise un autre objectif : redonner aux utilisateurs de Windows un logiciel de mail simple, rapide et sobre, sans les compromis qu'impose désormais la solution officielle de Microsoft.