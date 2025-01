Vos écouteurs sans fil finiront à la poubelle en trois ans - si vous ne les perdez pas avant

Même si vous les avez payés plusieurs centaines d'euros, vos magnifiques écouteurs Bluetooth seront inutilisables au bout de quelques années à cause d'un composant qui s'use naturellement, et qui n'est pas réparable !

Depuis qu'ils sont apparus sur le marché, et notamment depuis l'arrivée des fameux AirPods d'Apple, les écouteurs sans fil ont remplacé leurs homologues filaires chez de nombreux utilisateurs. Et pour cause : ces dispositifs audio qui fonctionnent avec la technologie Bluetooth présentent de nombreux avantages, à commencer évidemment par l'absence de fil qui permet une appréciable liberté de mouvement lors de leur utilisation.

Petits et légers, ils sont d'ailleurs très agréables à porter, y compris quand on se déplace ou quand on pratique une activité sportive. En outre, ils s'avèrent très pratiques au quotidien avec leurs commandes tactiles et leurs multiples fonctions –notamment la réduction de bruit qui permet de s'isoler facilement sans subit d'agression auditive. Et certains modèles – souvent les plus chers, mais pas uniquement –, offrent une très bonne qualité sonore, que ce soit pour écouter de la musique ou passer des appels téléphoniques.

Seulement voilà : aussi performants soient-ils, et malgré leur prix parfois très élevé, ces appareils ne sont pas faits pour durer. De fait si vous ne les perdez pas – ce qui arrive assez fréquemment, surtout quand on les utilise dans la rue ou dans les transports en commun –, ils risquent tout simplement de ne plus fonctionner au bout de deux ou trois ans, selon leur utilisation. Et ce, même si vous en prenez soin, en les nettoyant régulièrement et en les rangeant méticuleusement dans leur boîtier de recharge. Ils finiront inéluctablement à la poubelle en quelques années.

© kuprevich -123RF

Le problème ne vient pas des mini haut=parleurs, des minuscules circuits électroniques ou des fils et des soudures microscopiques qui les relient, même s'ils peuvent d'endommager à la suite d'une chute ou d'une mauvaise manipulation, mais des batteries qui équipent les écouteurs. Car, comme dans tout appareil portable autonome, ces accumulateurs d'électricité ne sont pas éternels : ils s'usent naturellement au fil de leur utilisation, en perdant progressivement leur capacité, au point de ne plus tenir la charge et de "mourir". Certes, leur durée de vie dépend de leur utilisation, mais avec une capacité limitée généralement autour de 50 mAh, à comparer aux 4000 ou 5000 mAh d'un smartphone, les micro batteries des écouteurs nécessitent des recharges fréquentes qui accélèrent leur vieillissement.

Le hic, c'est que ces batteries ne sont ni amovibles ni réparables. Du moins, pas facilement. En effet, s'il est relativement simple de remplacer ou de faire remplacer une batterie sur un ordinateur portable, un smartphone ou une tablette, l'opération est beaucoup plus complexe sur des écouteurs sans fil. Non seulement les batteries sont minuscules – les écouteurs pèsent généralement moins de 5 g ! –, mais, en plus, elles sont très difficiles à extraire du fait que tous les composants sont soudés et collés dans un espace très restreint.

Comme le souligne régulièrement FixIt, une plateforme spécialisée dans la réparation de produits électroniques qui publie des tutoriels et des vidéos, c'est pratiquement mission impossible. Voilà pourquoi les constructeurs comme Apple préfèrent changer des écouteurs abimés pour des modèles neufs plutôt que de les réparer, l'opération revenant trop coûteuse en main d'œuvre. Et c'est le cas pour tous les fabricants d'écouteurs sans fil, pour les mêmes raisons.

Ce constat est navrant à plusieurs points de vue. D'abord, parce que même si vous les avez payés plusieurs centaines d'euros, vos beaux écouteurs sans fil sont promis à une fin certaine et rapide inutile donc de dépenser des fortunes dans ces gadgets, aussi pratiques soient-t-ils. Ensuite, et surtout, parce que ces produits représentent un terrible gâchis de ressources naturelles et industrielles. Et qu'avec une durée de vie aussi courte, ils ont un impact très négatif sur l'environnement, quand bien même ils finissent dans des filières de recyclage.

Alors la prochaine fois que vous achèterez des écouteurs, songez aux modèles filaires. Certes, ils sont moins pratiques, mais ils sont moins chers et beaucoup; plus durables. Et certains offrent une excellente qualité sonore, bien meilleure que les sans fil !