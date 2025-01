Attention à ces deux détails quand vous achetez une ampoule Led - ce sont les seuls importants

Besoin d'une ampoule Led ? Vérifiez bien ces deux informations quand vous choisissez un modèle en magasin ou sur un site : ce sont les seuls qui comptent réellement au quotidien.

À l'époque des lampes à incandescence, il était relativement simple de choisir une ampoule pour l'installer dans un luminaire. Il fallait juste prendre le bon culot (baïonnette B22, grande vis E27, petite vis E14, spot GU10, etc.) et une puissance adaptée à son utilisation. Une donnée exprimée en watts (W) : 40 W pour une lampe de chevet, 60 W pour une applique de couloir ou encore 100 W pour un éclairage de cuisine, par exemple. Et pour cause : c'était cette valeur qui déterminait à la fois la consommation électrique et la quantité de lumière produite.

Tout a changé avec l'apparition des lampes à basse consommation, venues remplacer les ampoules à incandescence et autres halogènes, très énergivores. Et plus particulièrement avec les Led, ces petites diodes électroluminescentes que l'on trouve désormais partout, et à des tarifs vraiment abordables, parfois à moins de 1 euro l'unité. Bien sûr, les ampoules Led sont déclinées sous de multiples formes (bulbe, sphère, flamme, spot, etc.) et avec les culots standards habituels (E27, E14, GU10, etc.). Mais la puissance indiquée en watts sur leur emballage correspond uniquement à leur consommation électrique.

Et pour connaître leur pouvoir éclairant, il faut s'intéresser à un autre nombre, exprimé cette fois en lumens (lm), l'unité de la puissance lumineuse. Cette valeur varie dans de grandes proportions (de quelques centaines à plusieurs milliers) et, surtout, elle n'est pas proportionnelle à la consommation électrique. Ainsi, une Led de 6 W et de 800 lm éclaire mieux qu'une autre de 9 W et de 600 lm. Et si une ampoule à 400 lm suffit pour une petite d'ambiance dans un salon, par exemple, mieux vaut tabler sur 1200 voire 1800 lm pour un luminaire devant éclairer une pièce de travail comme une cuisine ou un bureau.

Ce n'est pas tout ! L'autre critère très important au quotidien pour une Led blanche, c'est sa "température" de couleur. Une donnée qui s'exprime en degrés Kelvin (K) et qui indique si le blanc qu'elle produit est "chaud" ou "froid". Jusqu'à 3000 K environ, la lumière blanche est jaune et chaleureuse, comme avec des ampoules à incandescence. Au-delà de 6000 K, elle devient légèrement bleutée, en dégageant une sensation de froideur, comme avec les anciens tubés à néon. Et entre 4000 et 5000 K, le blanc est neutre. Au début très discrète, cette information importante apparait désormais plus clairement sur les emballages de ampoules Led, parfois accompagnée d'un pictogramme de couleur (du jaune pour chaud au bleu pour le froid).

En combinant ces deux critères, vous pourrez choisir facilement des ampoules Led en fonction de vos goûts et de vos besoins, selon la puissance lumineuse nécessaire et l'ambiance désirée. Notez d'ailleurs que ces informations concernent tous les types d'éclairages à Led, qu'il s'agisse d'ampoules, de spots, de rubans ou même de luminaires déjà montés comme des plafonniers ou des appliques murales.