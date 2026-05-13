Adieu Chromebook, bonjour Googlebook : Google veut réinventer l'ordinateur portable avec Android et Gemini

Avec le Googlebook, Google lance un nouveau type d'ordinateur portable fusionnant Android et Chrome OS : le successeur des Chromebook avec Gemini au cœur de chaque interaction. Les grands constructeurs suivent le mouvement.

Il y a quinze ans, Google lançait le Chromebook avec une promesse simple : un ordinateur pour le monde connecté au cloud, léger, rapide, accessible. Le Chromebook a trouvé son public – surtout dans l'éducation et les marchés d'entrée de gamme – mais n'a jamais vraiment conquis le grand public. Google l'admet lui-même : "il y a plus de quinze ans, nous avons introduit le Chromebook, un laptop conçu pour un monde centré sur le cloud. Maintenant, alors que nous passons d'un système d'exploitation à un système d'intelligence, nous voyons l'opportunité de repenser les laptops." Le Googlebook est cette réponse.

Annoncé le 12 mai 2026 lors de l'Android Show I/O Edition, le Googlebook n'est pas une simple mise à jour du Chromebook. Google le positionne comme une catégorie entièrement nouvelle : "les premiers laptops construits pour Gemini Intelligence", son assistant d'intelligence artificielle avancé. La différence de philosophie est réelle : là où le Chromebook s'appuyait sur le navigateur et le cloud, le Googlebook fusionne Android et Chrome OS en intègrant l'IA dans chaque couche du système, du curseur de la souris jusqu'à la gestion des fichiers.

Googlebook : la convergence entre Android et Chrome OS

Cela fait des années que Google jonglait entre Android et Chrome OS sans jamais vraiment trancher. Les deux systèmes coexistaient, se chevauchaient parfois, sans jamais former un ensemble cohérent. Le Googlebook règle définitivement cette ambiguïté. Son système d'exploitation repose sur une base qui combine Android et Chrome OS, héritant du catalogue applicatif de Google Play côté Android et des capacités de navigation et d'extensions de Chrome côté bureau. Le projet avait circulé sous le nom de code "Aluminium OS" en interne, mais Google a confirmé que ce n'est pas le nom officiel, et que le branding final du système d'exploitation sera communiqué ultérieurement.

Ce qui distingue concrètement cette plateforme, c'est l'intégration avec le téléphone Android. Les utilisateurs peuvent utiliser leur téléphone Android directement depuis leur Googlebook sans jamais quitter l'écran, grâce à une fonction appelée Cast My Apps qui permet de projeter les applications du téléphone sur l'écran du laptop. Une seconde fonction, Quick Access, permet de parcourir les fichiers du téléphone directement depuis l'explorateur du Googlebook, sans transfert manuel. La frontière entre smartphone et ordinateur devient enfin poreuse, et dans les deux sens.

© Google

Magic Pointer : quand le curseur devient intelligent

La nouveauté la plus spectaculaire du Googlebook, c'est le Magic Pointer – ou Magic Cursor selon les sources. Construit avec Google DeepMind, ce curseur augmenté lit le contexte au fil de la navigation : survolez une date dans un email et il propose de créer un événement de calendrier ; sélectionnez une photo d'un canapé à côté d'une image de salon et il visualise les deux ensemble. Un spécialiste marketing pourrait, par exemple, sélectionner deux designs publicitaires dans un dossier Dropbox et demander à Gemini de les combiner – sans ouvrir un logiciel de retouche, sans manipulation manuelle.

Le Magic Pointer fonctionne en traitement local sur l'appareil pour les tâches d'analyse contextuelle, là où la rapidité et la confidentialité priment. Les requêtes plus complexes basculent vers le cloud, dans la même logique hybride que sur les smartphones Gemini Intelligence.

La deuxième grande nouveauté s'appelle Create My Widget. Elle permet de créer des tableaux de bord personnalisés en langage naturel – demandez un panneau combinant votre emploi du temps, vos réservations de voyage et vos alertes importantes, et le système l'assemble automatiquement en puisant dans vos applications Google connectées. L'exemple mis en avant par Google combine des événements de calendrier, des réservations d'hôtel et un billet d'avion dans un seul widget visuel. Google annonce que cette même capacité sera disponible sur les Pixel et les Samsung Galaxy.

Googlebook : des partenaires de poids, mais encore peu de détails

Google travaille avec Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo pour construire les premiers Googlebook, dont les appareils sont prévus pour l'automne 2026. L'entreprise n'a pas encore confirmé les plateformes de puces, les noms de modèles, les prix ni les régions de lancement.

Ce qui est confirmé, c'est le positionnement premium revendiqué. Chaque Googlebook sera construit avec "un savoir-faire et des matériaux premium, disponible en différentes formes et tailles", et arborera une signature visuelle distinctive : la Glowbar. Cette bande lumineuse LED intégrée en bas du couvercle réagira probablement aux commandes lors des interactions avec Gemini, affichant différentes animations selon les tâches en cours – à la façon de la barre de navigation présente sur les téléphones Android.

Un point important pour les possesseurs de Chromebook actuels : Google a précisé que les Chromebook continueront d'être lancés après le Googlebook, et que les appareils existants resteront supportés selon leurs engagements de mise à jour actuels – jusqu'à dix ans de mises à jour de sécurité automatiques pour les Chromebook sortis en 2021 ou après. Le Googlebook ne sonne donc pas la mort immédiate du Chromebook, mais il est clairement son successeur.

Face à Apple, dont le rapprochement entre macOS et iOS progresse depuis des années mais reste partiel, et face à Microsoft, dont le pari Copilot+ sur Windows peine encore à convaincre, Google joue une carte différente : une convergence native, dès le départ, entre mobile et bureau. La fenêtre de tir est bonne : Gemini Intelligence arrive sur Android cet été avec une longueur d'avance sur Apple Intelligence, dont le Siri refondu n'est attendu qu'avec iOS 27 en septembre. Le risque reste celui de l'exécution – convaincre que le Googlebook est vraiment une nouvelle catégorie, et pas simplement un Chromebook avec un nouveau nom et un curseur animé.