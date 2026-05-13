Android 17 : Google met Gemini Intelligence partout pour tout faire à votre place

Google vient de présenter les grandes nouveautés apportées par Android 17, la prochaine version de son système d'exploitation. Avec, comme on pouvait l'imaginer, une intégration toujours plus poussée de son IA Gemini.

Le mardi 12 mai 2026, quelques jours avant sa grande conférence pour développeurs, Google a dévoilé les principales nouveautés apportées par Android 17, la prochaine version de son système d'exploitation qui motorise aujourd'hui une foule d'appareils, des smartphones aux tablettes en passant par des téléviseurs et des boîtiers audio-vidéo. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le géant du numérique a de grandes ambitions pour cette édition qui intégrer l'intelligence artificielle au cœur des interactions avec l'utilisateur.

Android 17 : Gemini Intelligence au cœur du système

Depuis des années, les assistants vocaux promettent de simplifier la vie sans vraiment y parvenir. On leur pose des questions simples, ils répondent de façon approximative, et l'on repose le téléphone légèrement déçu.

Android 17 est censé changer cette équation. Ce Android Show 2026 marque un énorme changement stratégique pour Google : Android n'est plus simplement un système d'exploitation mobile. Google veut désormais en faire une plateforme IA complète, un système agentique, un assistant personnel intelligent, un écosystème connecté autour de Gemini. Ce n'est pas une promesse en l'air : c'est une refonte de l'architecture même du système, dont la version stable est attendue pour juin 2026.

La clé de voûte de cette transformation, c'est Gemini Intelligence : un nom qui désigne les fonctions d'IA évoluées qui seront disponibles sur les appareils haut de gamme – des téléphones et montres aux voitures, lunettes et ordinateurs portables Android. La première vague de ces fonctions arrive sur les derniers modèles Google Pixel et Samsung Galaxy cet été. Le nom n'est pas sans rappeler délibérément Apple Intelligence – et la ressemblance n'est pas fortuite : Google entend démontrer qu'il dispose d'une bonne longueur d'avance sur Apple, dont le Siri refondu n'est attendu qu'avec iOS 27 en septembre.

Android 17 : un agent IA derrière chaque interaction

La promesse centrale de Gemini Intelligence est l'automatisation des tâches en plusieurs étapes, sans que l'utilisateur ait à naviguer d'une application à l'autre. L'IA peut désormais composer une liste de courses, organiser un dîner, réserver un VTC, trouver un cours de fitness ou acheter des billets de spectacle – en naviguant elle-même dans vos applications pour accomplir ces actions concrètes.

© Google

La multimodalité enrichit encore cette capacité : en photographiant un dépliant touristique, Gemini peut rechercher une excursion similaire directement sur Expedia pour un groupe de six personnes, sans ouvrir l'application manuellement. Pas besoin d'invoquer Gemini pour chaque tâche – l'IA suit la progression en arrière-plan et envoie une notification une fois l'opération terminée, mais ne finalise jamais une action sans confirmation explicite de l'utilisateur. La question de la confidentialité est traitée par une approche hybride : les opérations simples sont traitées localement via Gemini Nano pour la rapidité et la confidentialité, tandis que les tâches plus complexes transitent par le cloud.

Android 17 : des outils IA taillés pour le quotidien

Deux nouvelles outils complètent cet arsenal. Rambler transforme la dictée vocale du clavier Gboard en texte poli et cohérent : les hésitations naturelles du langage parlé disparaissent, et l'utilisateur peut reformater son texte par commande vocale en temps réel, par exemple pour le convertir en liste avec des emojis. La prise en charge multilingue au sein d'un même message est prévue. En raison de ses besoins matériels spécifiques, Rambler sera initialement réservée aux appareils compatibles Gemini Intelligence.

Create My Widget, lui, permet de générer des widgets entièrement personnalisés en langage naturel. Android les construit et les installe directement sur l'écran d'accueil, avec mise à jour automatique en arrière-plan selon les données disponibles : une liste d'activités pour les enfants ce week-end, des offres de dernière minute pour des concerts, ou un tableau de bord combinant agenda, réservations et alertes importantes. Google annonce que Create My Widget sera également disponible sur les Googlebooks et les Samsung Galaxy.

Dans Chrome sur Android, Gemini arrive comme assistant de navigation contextuel avec un outil d'automatisation web capable d'effectuer des tâches répétitives sur n'importe quel site – prise de rendez-vous, recherche d'articles, résumés d'articles en lecture. Cette option sera d'abord disponible pour les abonnés AI Pro et Ultra aux États-Unis.

Android 17 : des changements partout

Gemini Intelligence n'est pas la seule nouveauté d'Android 17. La mise à jour repense en profondeur plusieurs piliers du système, que ce siir pour la sécurité, pour Android Auto ou pour la migration depuis un iPhone.

Au chapitre sécurité, Android 17 marque une étape importante. Parmi les nouveautés majeures : protection contre les appels bancaires frauduleux avec identification automatique des appels usurpés, détection IA des applications malveillantes, protection renforcée contre le vol avec verrouillage biométrique après perte, nouveaux contrôles de localisation, Android OS Verification permettant de confirmer l'authenticité du système installé, et protections post-quantiques. Ces mesures s'appliquent par défaut dans plusieurs pays sans manipulation de la part de l'utilisateur.

De son côté; Android Auto profite d'une refonte visuelle complète avec Material 3 Expressive : nouvelles polices, animations plus fluides, prise en charge des widgets et navigation Google Maps "immersive" bord à bord. Dans les voitures compatibles de BMW, Mercedes-Benz, Renault, Škoda, Volvo et d'autres constructeurs, la lecture vidéo en Full HD à 60 images par seconde est disponible lorsque le véhicule est à l'arrêt ou en charge, avec passage automatique en audio à la reprise de la conduite. Le son spatial avec Dolby Atmos est également pris en charge sur les véhicules compatibles. Dans certaines voitures, Google utilisera même les caméras du véhicule pour analyser la route et améliorer le guidage en temps réel. Les fonctions Gemini Intelligence – réponses intelligentes, automatisation d'applications – arriveront sur Android Auto plus tard dans l'année.

La migration depuis un iPhone vers Android sera elle aussi facilitée, grâce à un accord bilatéral entre Apple et Google. Le nouveau processus de transfert sans fil prend en charge les mots de passe, les photos, les messages, les contacts, la disposition exacte de l'écran d'accueil – et désormais aussi l'eSIM, permettant de porter son numéro de téléphone sans passer par l'opérateur. Cette migration arrivera d'abord sur les Pixel et Samsung Galaxy cet été. Du côté des autres appareils, Quick Share peut désormais générer des QR codes pour partager des fichiers avec des iPhone via le cloud, en attendant une compatibilité totale avec AirDrop.

Android 17 s'accompagne d'une nouvelle identité visuelle. Material 3 Expressive, attendu depuis Android 16, améliore les effets d'animation et de flou d'arrière-plan, modernise les icônes, la typographie et les menus, intègre des thèmes dynamiques et revoit le design des paramètres rapides – avec notamment un effet de flou translucide sur des éléments comme la barre de volume. Ce langage visuel unifié sera progressivement déployé dans toutes les surcouches Android des fabricants.

Pour les créateurs de contenus, Android 17 introduit Screen Reactions – permettant d'enregistrer sa réaction en surimpression d'un contenu –, de nouveaux outils IA pour Instagram, une meilleure qualité vidéo, la compatibilité avec Adobe Premiere sur Android, et un nouveau format vidéo professionnel baptisé APV.

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Une nouvelle fonction baptisée Pause Point aborde la question de la dépendance aux écrans avec une approche différente : plutôt qu'un minuteur ou un blocage total, elle propose une pause de dix secondes à l'ouverture d'une application désignée, avec un exercice de respiration et la question "Pourquoi suis-je ici ?". L'utilisateur peut également consulter des photos favorites ou être redirigé vers des applications alternatives.

© Google

Enfin, de manière plus accessoire – quoique… —, les emojis évoluent avec l'arrivée de Noto 3D. Ces nouveaux emojis tridimensionnels apportent une touche de "physicalité" pour rendre les conversations plus expressives et plus vivantes. Ils arriveront d'abord sur les Pixel plus tard cette année.

Android 17 : un déploiement très progressif

La version stable d'Android 17 est attendue pour juin 2026, avec un déploiement initial sur les Google Pixel, suivi des autres marques selon leurs politiques de mise à jour respectives. Une mise à jour mineure complémentaire est prévue au quatrième trimestre 2026. Pour les possesseurs d'appareils sous Android 16, la transition n'implique pas de changement brutal : Material 3 Expressive a déjà été partiellement déployé sur les Pixel via la mise à jour Android 16 QPR1, et de nombreuses applications Google affichent déjà ces nouveaux visuels.

Ce qu'Android 17 dessine, c'est un système où l'IA n'est plus une couche supplémentaire posée sur le téléphone, mais le moteur silencieux de chaque interaction. La question qui reste entière est celle de la confiance : accepterons-nous de déléguer à Gemini des actions aussi concrètes que réserver un restaurant ou gérer notre liste de courses ? Google parie que oui. La réponse des utilisateurs se lira dans les statistiques d'adoption, cet automne.