Web Guide : Google teste un nouvel affichage des résultats de recherche avec l'IA

Google bouleverse une fois de plus son moteur de recherche avec Web Guide, une nouvelle présentation qui organise et hiérarchise les résultats en différentes catégories à l'aide de l'IA.

L'avènement des modèles génératifs tels que ChatGPT, Copilot, Mistral ou Gemini a profondément transformé notre façon de chercher une information. Au lieu d'entrer les mots-clés dans un moteur de recherche et d'ensuite consulter les sites les plus susceptibles de contenir la réponse, de plus en plus de personnes vont directement demander à leur chatbot préféré. De plus en plus d'internautes se détournent donc, mine de rien, des moteurs de recherche.

Pour contrer cette "fuite" d'utilisateurs, Google a décidé d'intégrer de l'intelligence artificielle, la solution magique, à Search. En mai dernier, l'entreprise a lancé son nouveau mode IA, capable de répondre aux requêtes complexes en langage naturel et de synthétiser des résultats (voir notre article). Depuis le 24 juillet, elle teste une autre fonction de recherche, baptisée Web Guide, qui organise les liens à travers des catégories générées par IA.

© Google

Web Guide : des résultats mieux hiérarchisés

Avec Web Guide, Google affiche en haut de la page les deux liens qu'il considère comme étant les plus pertinents, puis un résumé généré par IA. Vient ensuite une liste de liens (ressources éducatives, vidéos YouTube, questions Quora, discussions Reddit, etc.) regroupés en différentes catégories. On s'éloigne donc du traditionnel classement linéaire pour une approche plus hiérarchisée des résultats. Et, contrairement à l'AI Overview, qui affiche directement une réponse générée par l'IA – avec les risques d'erreurs qui vont avec –, les liens restent cependant centraux.

Si l'on prend l'exemple donné par la firme, une recherche "Comment voyager seul au Japon" va faire ressortir des liens classés sous les étiquettes "Guide complet pour un voyage solo au Japon", "Récit d'expérience de voyage solo au Japon" ou encore "Recommandations touristiques". C'est ensuite à l'internaute de choisir la catégorie de résultats qui lui semble la plus pertinente. Il s'agit là d'une méthode de recherche baptisée fan-out, ou "requête en éventail" dans la langue de Molière. L'IA – ici une version personnalisée de Gemini – génère plusieurs recherches similaires à celle effectuée – comme "meilleures destinations au Japon pour voyager seul", "conseils de sécurité pour voyageurs solo au Japon", "coût d'un voyage solo au Japon", etc. – avant de classer les résultats dans la catégorie adaptée.

© Google

Pour le moment, Web Guide n'est disponible que pour un nombre limité d'internautes, à savoir ceux inscrits au programme Search Labs de Google, via l'onglet Web dans Google Search. Reste que ces nouveaux modes de recherche ébranlent un écosystème bien établi, qui comprend les médias, les sites de marques ou de particuliers, les acteurs du e-commerce, les sponsorisations, etc. Jusqu'ici, chaque éditeur de site s'efforçait d'optimiser sa visibilité sur Google pour grimper dans les résultats de recherche, capter l'attention et attirer du trafic. Aujourd'hui, le géant du Web semble remettre en cause ce patient travail de référencement, au risque de faire chuter la fréquentation de nombreuses pages. Il va donc falloir que tous ces acteurs comprennent comment fonctionnent les algorithmes de Gemini et s'adaptent aux différents nouveaux modes de recherche. Et cela risque de ne pas être du gâteau…