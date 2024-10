Que signifient ces petites coches bleues dans les résultats de Google ?

Afin de lutter contre les tentatives de phishing, Google teste l'insertion de petites coches bleues à côté de certains de ses résultats de recherche. Un bon moyen pour voir d'un coup d'œil si un site est fiable ou suspect.

La certification de comptes est devenue un élément incontournable sur Web. Que ce soit sur X (ex Twitter), sur LinkedIn ou encore sur Facebook et Instagram avec l'offre Meta Verified, les plateformes proposent de plus en plus d'afficher une petite coche bleue, symbole de la fiabilité de l'utilisateur. La faute à la prolifération d'usurpations d'identité et de fake news !

Google n'a pas tardé, lui aussi, à adopter ce système de certification dans certains de ses services, comme Gmail et le Play Store. Il semblerait que le géant d'Internet ait décidé d'entendre ses certifications à ses résultats de recherche. En effet, comme l'a remarqué The Verge, le géant du web a commencé à insérer une petite coche bleue à côté de certains résultats pour témoigner de leur fiabilité, que le site appartient bien à l'entreprise et n'est pas une obscure page de phishing. Pour l'instant, seul un nombre très limité d'internautes y a le droit.

Coche bleue Google : repérer les sites fiables en un coup d'œil

En survolant la petite icône, un texte on ne peut plus clair s'affiche. "Les signaux de Google suggèrent que cette entreprise est bien celle qu'elle prétend être", indique le pop-up. De quoi éviter que les internautes ne donnent leurs numéros de carte bleue ou leurs informations personnelles à un site frauduleux. Des coches ont été repérées à côté des liens des sites officiels de Microsoft, Meta, Epic Games, Apple, Amazon et HP.

© The Verge

"Nous expérimentons régulièrement des fonctions qui aident les acheteurs à identifier les entreprises dignes de confiance en ligne, et nous menons actuellement une petite expérience affichant des coches à côté de certaines entreprises sur Google", a déclaré Molly Shaheen, porte-parole des affaires publiques de Google, à The Verge.

Cette nouveauté semble être une extension du programme BIM (Brand Indicators for Message Identification, ou "indicateurs de marque pour l'identification des messages" en français) de Gmail, qui est proposé depuis 2021 et permet d'afficher des coches dans les applications Web et mobiles de la messagerie électronique à côté des expéditeurs fiables (voir notre article). Google n'a pas encore officiellement annoncé le déploiement des badges de vérification, ni si davantage d'utilisateurs peuvent s'attendre à profiter de cette fonction.