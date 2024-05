Abattement forfaitaire ou frais réels ? Voici comment faire le bon choix pour réduire vos impôts

Vous hésitez entre l'abattement forfaitaire et les frais réels pour votre déclaration de revenus ? Un service en ligne public et gratuit vous aidera à trouver la meilleure formule pour réduire votre impôt.

Pour les salariés, c'est le même dilemme qui revient tous les ans lors de la déclaration de revenus : vaut-il mieux choisir l'abattement forfaitaire de 10 % ou bien opter pour la déduction des frais réels ? Si le premier régime a l'avantage de la simplicité, le second peut toutefois s'avérer bien plus avantageux pour ceux qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre quotidiennement à leur travail.

En effet, le régime des frais réels permet de déduire des revenus imposables les dépenses de transport engagées pour le trajet domicile-travail, dans une limite qui se montre assez généreuse. Jusqu'à une distance de 40 km entre son habitation et son lieu de travail, soit 80 km de trajet aller-retour par jour, la totalité du kilométrage est prise en compte dans le calcul des frais réels. Autant dire que la grande majorité des salariés automobilistes est concernée.

Le montant des frais réels déduits est calculé par application d'un barème à la distance parcourue annuellement pour le trajet domicile-travail, et c'est là que les choses se compliquent, car il n'est pas facile d'évaluer précisément le montant final des frais ainsi calculés. Mais bonne nouvelle, l'administration fiscale met à disposition de tous les contribuables un simulateur en ligne permettant de calculer instantanément le montant des frais kilométriques déductibles de ses revenus, à partir de quelques informations très simples, à savoir le type de moteur, de véhicule, la puissance fiscale et le nombres de kilomètres effectués à l'année entre son domicile et son travail.

Accessible gratuitement à l'adresse https://www.impots.gouv.fr/simulateur-bareme-kilometrique, ce service permet donc de calculer en quelques secondes les frais kilométriques déductibles de ses revenus et de comparer rapidement le résultat à l'abattement forfaitaire de 10 %. Par exemple, pour une automobile thermique d'une puissance de 5 CV utilisée 225 jours par an pour se rendre au travail, les frais réels déductibles en 2024 s'élèveraient à 2862 € pour un trajet aller-retour quotidien de 20 km, et à 4608 € pour 40 km journaliers.

Pour un salarié déclarant 28 000 € ou moins de revenus annuels et habitant à 10 km de son travail, le régime des frais réels serait donc plus avantageux que l'abattement forfaitaire. Et pour celui travaillant à 20 km de son domicile, les frais réels seront plus intéressant que l'abattement jusqu'à 46 000 € de revenus annuels.

Attention toutefois, opter pour les frais réels implique de déclarer des revenus supplémentaires, notamment les allocations et les remboursement de frais versés par l'employeur. Ainsi, même si le montant déductible au titre des frais réels est supérieur à l'abattement forfaitaire de 10 %, le montant final de l'impôt à payer peut-être supérieur. Toutefois, ce facteur ne concerne que les salariés percevant des remboursements censés couvrir les frais faisant l'objet de la déduction, or beaucoup de contribuables qui occupent un emploi sédentaire ne perçoivent pas de tels remboursements de leur employeur.