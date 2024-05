Verif Permis : un service pour vérifier la validité d'un permis de conduire

Vérif Permis est une nouvelle plateforme permettant aux employeurs de vérifier la validité du permis de conduire de leurs salariés. Un moyen de responsabiliser les entreprises et de détecter les fausses déclarations.

Le Gouvernement est bien déterminé à poursuivre sa stratégie de numérisation des services administratifs de l'État français, et plus particulièrement de tout ce qui touche à la conduite. Entre France Identité, l'arrivée du permis de conduire numérique et MesPointsPermis – qui permet, comme son nom l'indique, de consulter son solde –, les démarches pour les automobilistes se simplifient progressivement. Et ça continue ! Le 6 mai dernier, le ministère de l'Intérieur français a lancé une nouvelle plateforme numérique appelée Vérif Permis. Elle permet aux employeurs de vérifier que leurs salariés ont bien leur permis de conduire, afin de "réduire le nombre d'accidents de la route impliquant un véhicule lourd ou un véhicule conduit dans le cadre d'une mission de transport de marchandises ou de voyageurs". Cela s'annonce particulièrement utile pour les entreprises qui travaillent dans les secteurs de la livraison ou du transport.

Vérif Permis : un outil de vérification du permis de conduire

Vérif Permis permet aux employeurs de recevoir une attestation de vérification fiable et sécurisée du permis de conduire, contenant des informations détaillées sur le titulaire, le numéro du permis, son état de validité, sa catégorie, les éventuelles conditions restrictives, ainsi que la date et l'heure de délivrance de l'attestation. Toutes ces données sont fournies par le Système National des Permis de Conduire (SNPC). En revanche, l'employeur ne peut pas connaître le nombre de points restants de son salarié. De plus, la plateforme fonctionne uniquement pour les permis de conduire français et dans le cadre professionnel. Notons que, à la fin du contrat de travail, l'employeur doit informer le salarié de son droit d'obtenir une attestation de suppression, garantissant que son permis de conduire ne pourra plus être consulté par son précédent employeur.

Attestation © Ministère de l'Intérieur

La plateforme Vérif Permis est très simple d'utilisation. Il suffit de créer un compte, d'enregistrer son entreprise en tant que référent légal ou mandataire, de payer, puis d'ajouter les conducteurs de l'entreprise et de demander la vérification des permis de conduire. Car oui, la plateforme n'est pas gratuite. Il faut souscrire à un abonnement annuel de 40 euros HT ou acheter des jetons de consultation (0,95 euro HT par jeton) pour les entreprises de plus de 50 conducteurs salariés. Pour celles possédant moins de 50 salariés conducteurs, l'abonnement annuel donne droit à seulement cent consultations, tout dépassement entraînant l'achat de jetons supplémentaires. Mais nul doute que Vérif Permis devrait rencontrer un certain succès, étant donné qu'un accident impliquant un salarié sans permis peut être lourd de conséquences, que ce soit pour les conducteurs ou pour les entreprises...