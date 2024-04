Attention si vous êtes client de cette banque : vos prélèvements automatiques risquent d'être bloqués

Méfiez-vous si vous êtes client dans cette banque : votre RIB risque d'être désactivé, ce qui bloquera vos prélèvements automatiques en vous privant de certains services indispensables.

Chaque mois, vous êtes débité pour un certain nombre d'abonnements, que ce soit pour votre forfait téléphonique ou votre facture d'énergie. En effet, lorsque vous avez souscrit à un contrat de ce type, vous avez indiqué votre RIB à la société afin qu'elle vous prélève mensuellement. Depuis ce jour, le débit se fait automatiquement et vous n'avez plus à vous en soucier. Mais ces dernières semaines, un certain nombre d'usagers ont eu la mauvaise surprise de recevoir des messages, par mail ou par SMS, leur demandant de régler au plus vite leur dû car ils n'avaient pas pu être prélevés.

Le premier réflexe – tout à fait légitime – dans ce genre de situation est de penser qu'il s'agit d'une énième tentative de phishing visant à obtenir vos données personnelles et bancaires. Mais pas cette fois. Si vous faites partie des 800 000 clients de la banque Crédit commercial de France (CCF), alors il s'agit d'une véritable alerte avant la suspension de votre abonnement auprès de certaines sociétés. Et donc de la fin du service associé.

La CCF est la "nouvelle" banque qui a succédé à HSBC depuis le 1er janvier 2024. La transition était censée être transparente et même imperceptible pour les clients, mais entre les chéquiers au mauvais nom, les carets bancaires défectueuses et les automates non fonctionnels, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu, comme le rapporte Le Figaro. Surtout au niveau des RIB et des prélèvements associés. En effet, ceux édités par HSBC étaient censés rester valables jusqu'au 30 juin 2024, mais il semblerait que cette fin de validité ait eu lieu, pour certains clients, avec deux mois d'avance...

Dans un courrier adressé à ses clients, le CCF indique avoir tout mis en œuvre pour une transition en douceur. Elle assure ainsi que tous les virements et prélèvements se présentant sur un ancien RIB HSBC sont automatiquement portés sur le compte CCF, sans aucune démarche de la part des clients "a minima jusqu'à fin juin". Elle précise aussi avoir informé systématiquement les établissements concernés par le changement de domiciliation bancaire en leur communiquant le nouveau RIB CCF.

Toutefois, le CCF indique également que ce dispositif n'est pas automatique avec les sociétés domiciliées hors de France, telles que Amazon, American Express, Ebay, Free ou Paypal, par exemple. Dans ce cas, c'est au client d'effectuer lui-même cette démarche directement. Aussi, si vous êtes client du CCF, transmettez sans attendre votre nouveau RIB auprès de tous ces organismes, même si vous n'avez pas reçu de message, car, à compter du 1er juillet, les anciens RIB de HSBC deviendront définitivement inutilisables. Si vous ne transmettez pas vos nouvelles coordonnées bancaires, vous risquez de recevoir des lettres de relance, d'avoir à payer des intérêts de retard ou, tout simplement, de voir vos abonnements suspendus.

Enfin, si le CCF assure qu'aucune démarche n'est à effectuer après des sociétés domiciliées en France, mieux vaut vous vérifier par vous-même que vos nouvelles coordonnées bancaires ont bien été transmises aux organismes importants, notamment à votre employeur, à vos fournisseur d'énergie, d'Internet et de téléphone, et aux impôts ! Prudence est mère de sureté…