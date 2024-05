Doctolib : vous pouvez maintenant payer en ligne votre consultation chez le médecin

Doctolib accueille une nouvelle option de paiement ! Désormais, vous pouvez payer en ligne une consultation physique, directement depuis le site ou l'application dès la prise de rendez-vous ! De quoi faciliter un peu plus le parcours de santé.

Doctolib, la plateforme servant à prendre des rendez-vous médicaux en ligne, est devenue un incontournable du quotidien. Il faut dire que le service a beaucoup évolué depuis sa création, en particulier en popularisant la téléconsultation, une prestation réalisable sans frais supplémentaire ni formalités de remboursement différentes. Au total, ce sont 40 millions de patients inscrits en France, 500 millions de rendez-vous pris chaque année, pour 340 000 personnels de santé référencés en ligne en France, mais aussi en Allemagne et en Italie. Et pour continuer à simplifier les formalités des professionnels de santé et à faciliter l'accès aux soins des patients, l'entreprise française va offrir une fonction qui devrait être appréciée !

Lors d'une audition par la Commission des affaires sociales du Sénat le 20 mars, Jean-Urbain Hubau, directeur général de la plateforme, avait annoncé l'arrivée d'un système permettant de payer les consultations physiques en ligne, directement au sein de l'application. Imaginez : plus besoin de sortir votre chéquier ou votre carte bancaire ! Comme annoncé dans un billet de blog, la plateforme commence à partir de ce mardi 28 mai le déploiement de sa nouvelle option de paiement, qui se poursuivra au cours des prochaines semaines. Cela devrait vous permettre d'éviter de vous retrouver sans moyen de paiement parce que le praticien n'est pas équipé de lecteur !

Doctolib : le paiement en ligne partout

Sur Doctolib, il est déjà possible de régler votre téléconsultation depuis votre mobile. En effet, la plateforme vous demande de renseigner votre numéro de carte bancaire lors de la prise d'un rendez-vous en visio, et d'accorder une autorisation de prélèvement. Pour le paiement des consultations physiques, le principe est le même. Le but est de rendre "indolore, transparent et fluide l'acte de pouvoir facturer, que ce soit en tiers payant ou que ce soit en paiement patient", tout en faisant "gagner du temps aux professionnels de santé", comme l'expliquait Jean-Urbain Hubau en mars dernier. Car le paiement en cabinet est, mine de rien, chronophage.

&© Doctolib

Comme pour les consultations en visio, les patients devront enregistrer un moyen de paiement sur la plateforme. Une fois le rendez-vous terminé, les médecins pourront "déclencher le paiement en un clic", ce qui entraînera l'apparition d'une notification sur l'application du client pour valider ce dernier. "Le paiement en ligne contribuera également à sécuriser leurs revenus", promet le site, qui assure que cette option de règlement ne pourra être imposée par les médecins.

Doctolib : d'autres nouveautés à venir en 2024

Actuellement, Doctolib passe par l'entreprise de paiement en ligne sécurisé Stripe pour réaliser les transactions, mais cela est amené à changer, car ce dernier est en train d'être remplacé par un prestataire européen, dont le nom est pour l'instant tenu secret. Notons que le tiers payant depuis l'application devrait arriver en fin d'année.

Attention, l'option ne sera pas forcément disponible pour l'ensemble des professions médicales. Jean-Urbain Hubau avait également déclaré que Doctolib avait prévu "de faire énormément d'innovation dans les prochains mois et dans les deux prochaines années pour les patients, pour les soignants". Il avait notamment cité l'intégration de l'intelligence artificielle dans certains procédés, chose que Doctolib avait déjà évoquée en novembre dernier (voir notre article).

Doctolib a profité de cette occasion pour améliorer une fonction lancée en novembre dernier : la Messagerie Oatient , désormais disponible sur mobile, peut professionnels de santé peuvent désormais gérer les demandes et échanger avec leurs patients quand et où ils le souhaitent.

Les praticiens vont également pouvoir bénéficier d'un gestionnaire de tâches intelligent pour les seconder et ainsi avoir, au même endroit, une vision globale et centralisée de toutes les tâches administratives et cliniques du cabinet. Enfin, Doctolib intègre une fonction de Connexion aux Dispositifs Médicaux, qui leur permet "d'envoyer les données du patient vers un appareil de diagnostic et, surtout, de recevoir automatiquement les résultats dans le dossier patient dès l'examen terminé". Voilà qui devrait optimiser le travails des salarié !