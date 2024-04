"French Days 2024 : le plein de promos high-tech"

Les French Days sont de retour chez les marchands. L'occasion de profiter de belles promotions sur les ordinateurs, les smartphones, les TV, les montres connectées, les périphériques informatiques et plein d'autres produits high tech !

[Mis à jour le mardi 30 avril à 12 h 30] Les French Days, ce Black Friday à la française, sont de retour ! Cette année, la grande braderie du printemps a débuté le mardi 30 avril 2024 à 7 h 00 et se terminera le mardi 7 mai à minuit. De nombreuses enseignes participent cette année encore à cette grande braderie, et, bonne nouvelle en cette période d'inflation généralisée, les réductions sont plus généreuses que lors de l'édition précédente, avec des rabais dépassant parfois les 50 % sur certains produits. L'occasion parfaite pour dénicher des prix cassés sur les appareils high tech en promotion (ordinateur, téléphone, écouteurs, téléviseur, écran, disque externe, imprimante, tablette…). Comme toujours avec ces opérations commerciales à durée limitée, ne tardez pas : il faut réagir rapidement car les vrais bons plans disparaissent vite !

C'est quoi les French Days ?

Les French Days, ce sont simplement des jours pendant lesquels des commerçants pratiquent des promotions, comme des soldes, mais hors saison, et donc hors du cadre législatif qui les réglemente. Cette opération commerciale a été créée en 2018 par six grands noms du commerce en ligne en France : Boulanger, Cdiscount, Fnac-Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé. Elle s'est ensuite répétée chaque année, à raison de deux éditions par an. On la présente souvent à raison comme une sorte de Black Friday à la française, le but à demi avoué par ses initiateurs étant de lutter contre Amazon, qui bat régulièrement des records de ventes durant cette grande braderie annuelle venue des États-Unis. Depuis sa création, de nombreux autres marchands se sont joints à l'événement, sans nécessairement revendiquer l'étiquette French Days. Notez que l'opération se déroule en ligne, sur des sites marchands.

Cette année, l'édition printanière des French Days se tiendra du mardi 30 avril dès 7 heures au mardi 7 mai 2024 jusqu'à minuit, soit durant pratiquement huit jours complets. Il faut en effet savoir que, contrairement au Black Friday qui se déroule fin novembre, les French Days se tiennent deux fois par an, au printemps et à l'automne. La première édition a lieu habituellement fin avril, début mai, comme c'est le cas ici. Mais en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, les dates en 2021 et 2022 avaient été repoussées d'un mois pour se dérouler entre la fin mai et le début juin. La seconde édition se déroule généralement fin septembre. Toutefois, même si l'opération commerciale ne démarre que mercredi, il est probable que plusieurs sites anticipent l'événement et multiplient les promotions les jours précédents. En clair, même si elles sont pas officiellement estampillées French Days, il y aura certainement des affaires à faire chez plusieurs marchands en ligne dès la fin septembre.

Quelles sont les enseignes participant aux French Days 2024 ?

Outre les six grandes enseignes françaises à l'initiative de l'événement (Boulanger, Cdiscount, Fnac-Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé), des dizaines de marchands participent cette année encore aux French Days (voir la liste complète sur le site officiel). Informatique, audio-vidéo, téléphonie, mais aussi électroménager, bricolage, décoration, arts de la table, mode, optique, sport, maquillage, il y en a pratiquement pour tous les goûts et à tous les prix, dans de nombreux domaines, même si certains acteurs qui participaient à de précédentes éditions ne figurent pas sur la liste officielle cette année. Une absence qui ne les empêche pas de profiter de l'occasion pour faire également des promotions, chaque commerçant restant libre de se joindre au mouvement à sa façon, sans obligation de revendiquer l'appellation French Days. Notez qu'Amazon participe désormais aux French Days en multipliant les ventes flash et les remises exceptionnelles durant cette période. De même, Rakuten participe à la fête, en proposant des offres de remboursements avec son fameux système de points.

Les bons plans des French Days 2024

Durant quelques jours, les prix cassés se multiplient chez les commerçants qui participent aux French Days ainsi que sur de nombreux sites marchands. Toutefois, attention. Comme toujours dans ce genre d'opération, les stocks n'étant pas illimités, les promotions ne durent pas et il vaut mieux de pas traîner avant de passer commande, au risque de voir filer la bonne affaire. Par ailleurs, comme l'a déjà dénoncé l'UFC-Que Choisir à plusieurs reprises pour les soldes traditionnels, certains commerçants - et pas des moindres - n'hésitent pas à gonfler artificiellement les prix de référence, voire à les augmenter quelques jours avant le début de l'opération, pour afficher des réductions spectaculaires, alors qu'elles sont minimes en réalité. Une pratique trompeuse qui impose une vigilance et des vérifications.

Fort heureusement, les vraies réductions sont nombreuses, et il y a d'excellentes affaires à réaliser pour qui sait fouiner. Voici notre sélection de bons plans en high tech.

Notons que, sur Rakuten, vous pouvez bénéficier de 15 euros offert dès 119 euros d'achat avec le code RAKUTEN15.

French Days 2024 : ordinateurs et informatique

Samsung Galaxy Book 3 (15 pouces FHD - Intel Core i5-1235U - RAM 8 Go - 512 Go) Neuf à partir de 549,00 € Occasion à partir de 521,55 € Amazon 813,87 € 549,00 € Voir Amazon 813,87 € 521,55 € Voir

French Days 2024 : smartphones

Xiaomi Poco X6 Pro (5G - 512 Go) Neuf à partir de 315,00 € Cdiscount 315,00 € Voir

Rakuten 319,99 € Voir

Amazon 429,90 € 344,66 € Voir

Fnac 359,00 € Voir

Ubaldi 409,00 € Voir

Materiel.net 419,95 € Voir

Darty 419,00 € Voir

Boulanger 419,00 € Voir

Google Pixel 8 Pro (5G - 256 Go) Neuf à partir de 815,75 € Occasion à partir de 699,00 € Rue du Commerce 815,75 € Voir

Fnac 1008,98 € 830,69 € Voir

Rakuten 835,00 € Voir

Amazon 1009,00 € 889,00 € Voir

Cdiscount 985,00 € Voir

Darty 1009,00 € Voir Rakuten 835,00 € 699,00 € Voir

Amazon 1009,00 € 844,55 € Voir

Fnac 1008,98 € 889,00 € Voir

French Days 2024 : audio

French Days 2024 : TV et vidéo

French Days 2024 : gaming

French Days 2024 : objets connectés