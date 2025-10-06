Vous pouvez maintenant localiser vos amis sur Instagram avec la fonction Friend Map

La Friend Map, une carte interactive qui permet de localiser ses amis en temps réel, vient d'arriver en France. Censé permettre de meilleures connexions sociales, l'outil soulève quelques doutes concernant le respect de la vie privée…

Instagram continue de se doter de nouvelles fonctions, quitte à s'éloigner de son concept initial – la photographie. Et, pour cela, le réseau social n'hésite pas à s'inspirer de ses autres concurrents, comme TikTok ou Snapchat. En effet, un nouvel outil, baptisé Friend Map, vient d'arriver en France. Il s'agit d'une carte interactive qui permet aux utilisateurs de localiser leurs amis en temps réel. Elle permet également de trouver du contenu spécifique à certains lieux, comme un festival de musique ou un musée, d'où de nombreuses personnes publient des Stories, des Reels, des notes partagées et autres publications géolocalisées. Exactement comme la Snap Map ! Cette nouveauté est censée permettre plus d'immersion et de connexion sociale, mais elle soulève quelques inquiétudes quant à la protection de la vie privée.

Friend Map : un outil qui suscite la méfiance

La Friend Maps était déjà accessible depuis l'été aux États-Unis, et fait désormais ses débuts dans l'Hexagone. On peut y accéder via la messagerie privée d'Instagram. Il suffit de l'ouvrir et de toucher l'icône "Carte", à côté des notes, juste sous sa photo de profil. En théorie, la fonction est désactivée par défaut et il est possible de limiter la visibilité à des groupes choisis, ou encore d'ajuster le degré de précision de la géolocalisation.

Sauf que, dans les faits, l'option est parfois activée sans que les utilisateurs ne s'en rendent compte, et avec le degré de localisation le plus précis possible par défaut. C'est également le cas s'ils avaient déjà autorisé Instagram à accéder à leur localisation pour d'autres usages, comme le tag de lieu dans des Stories. Lorsque l'outil est activé, le moindre déplacement devient traçable. Domicile, lieu de travail, sorties nocturnes… Nos habitudes n'ont alors plus de secret pour nos "amis" et Meta.

Friend Map : comment désactiver la fonction ?

Cela soulève légitimement quelques inquiétudes, notamment pour la sécurité des plus jeunes, qui peuvent se retrouver particulièrement exposés (cyberharcèlement, traçage par des inconnus...). L'outil pourrait également être utilisé par des cambrioleurs. Sans compter que la géolocalisation devient alors un outil supplémentaire de profilage pour Meta…

© Meta

Pour désactiver la fonction, il faut fouiller dans les paramètres de la carte afin d'être sûr que "Personne" est bien coché, pour savoir qui peut accéder à la localisation. Sinon, l'option peut l'être directement dans les paramètres du smartphone :