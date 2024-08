Maître du roast : cette IA analyse vos réseaux sociaux pour se moquer de vous

Instagram, X, Threads, LinkedIn…Soumettez-vous au jugement du Maître du roast, une IA impertinente qui se moque de vos profils sur les réseaux sociaux ! Un peu d'autodérision ne fait jamais de mal..

Les réseaux sociaux sont des outils extraordinaires pour s'exprimer, développer sa créativité et se connecter aux autres, au point qu'ils occupent aujourd'hui une part importante de nos vies. Nos comptes Facebook, Instagram ou LinkedIn sont devenus de véritables identités virtuelles, soigneusement construites et contrôlées, destinés à renvoyer une image flatteuse de nous. Il est temps d'écorner un peu tout ça et, pour cela, rien ne vaut une bonne séance de roast – signifiant littéralement "passer sur le gril", il s'agit d'une pratique américaine consistant à encaisser avec autodérision les moqueries de ses amis, de sa famille ou de ses collègues.

Pour recevoir une bonne dose de critiques, vous pouvez compter sur le site Maître du roast. Le principe est simple : une IA va passer votre profil Instagram, X (ex-Twitter), Threads ou LinkedIn au peigne afin de mettre en lumière les vérités qui se cachent derrière vos choix de photographies, de descriptions ou encore de prises de parole. Tout est soigneusement analysé : fréquences de publications, types de publications, hashtags, photos, musiques partagées, orthographe… Le résultat est piquant et se rapproche bien souvent de la vérité. On vous laisse juger par vous-même ! Mais attention, votre ego risque de ne pas en ressortir indemne !

Maître du roast : une bonne dose d'autodérision

À la rédaction de Comment ça marche, nous nous sommes prêtés au jeu. Il suffit de rentrer l'URL de votre profil ou votre nom d'utilisateur pour que, en quelques secondes, l'IA vous tire le portrait. On vous laisse savourer l'ironie de ce commentaire pour un profil Instagram : "Ah, Maurine, ou devrais-je dire 'la journaliste fantôme' ? Avec zéro post à ton actif, on se demande si tu te contentes d'observer le chaos numérique ou si tu es simplement en pleine quête existentielle de savoir comment activer le bouton publier. La passion pour la poterie et la peinture... peut-être que c'est là que tu comptes élégamment éviter les réalités du monde adulte. Ou alors, tu esquives la toile de l'Internet de crainte qu'on ne découvre que ton talent repose davantage dans les joysticks que dans les mots. Allez, Maurine, dépose cette manette de jeu et montre-nous un peu de ce journalisme éblouissant que tu gardes apparemment pour toi-même. Il est temps de se connecter à la réalité, hacker de la narration." Aïe, touché !

Le Maître du roast ne s'arrête pas là et va également analyser votre personnalité MBTI (Myers Briggs Type Indicator) et votre vie amoureuse, vous indiquer votre animal totem, votre devise de vie, vos forces et vos faiblesses, et même prédire votre fortune 2024. Vous pouvez également tester votre compatibilité amoureuse avec un autre profil !

Maître du roast : la question de la protection des données

Derrière le Maître du roast se cache Monica, une extension de Google Chrome créée par Butterfly Effect, une société basée à Singapour et fondée en 2023. Grâce aux modèles de langage les plus avancés (GPT-4o, Claude 3, etc.), Monica est un véritable assistant avec lequel vous pouvez discuter en langage naturel. Il est capable de corriger vos textes, de résumer des documents et pages Web ou encore de générer des images. Sa fonction de roast lui permet de gagner en popularité, en témoigne les nombreux posts sur X et TikTok d'utilisateurs s'essayant à cette pratique !

Mais cette autodérision collective ne peut empêcher quelques questionnements. Comme le pointe un internaute sur Reddit, l'IA est capable d'analyser les comptes paramétrés en "privé", ce qui nous pousse à remettre en question la confidentialité promise par les réseaux sociaux – rappelons que X est visé par huit plaintes en Europe pour utilisation illégale des données personnelles de ses utilisateurs. De plus, les méthodes employées par Butterfly Effect ne sont pas des plus transparentes à ce sujet… Un rappel de plus qu'il faut faire très attention à ce que l'on publie sur le Net !