Instagram veut vous forcer à regarder des publicités

Instagram teste un nouveau format publicitaire, baptisé Ad Break, qui est loin de faire l'unanimité ! Avec ce système, vous serez obligé de regarder une publicité de 3 à 5 secondes si vous voulez poursuivre votre navigation.

Nous nous sommes tous habitués à la présence discrète, mais néanmoins persistante, de la publicité sur Instagram. Que ce soit au travers des posts sponsorisés qui ressemblent presque à du contenu normal ou aux stories mettant en avant des marques, elle est omniprésente. Mais Meta ne semble pas s'arrêter et semble devenir un peu trop gourmand. De nombreux utilisateurs se plaignent, sur Reddit et sur X, de publicités d'une durée comprise entre trois à cinq secondes qui surgissent alors qu'ils étaient en train de scroller leur fil d'actualité. Le pire : impossible de les passer en appuyant sur l'écran pour les passer ! Ce nouveau format publicitaire, testé auprès d'un petit groupe d'utilisateurs, se nomme Ad Break ("pause publicitaire" en bon français). Et autant dire qu'il est loin de faire l'unanimité...

Ad Break : de la publicité intempestive sur Instagram

D'après les premiers retours, l'affichage est assez agressif. Si cela permet à Meta d'engranger toujours plus de revenus publicitaires, c'est très désagréable au niveau de la navigation. La société est probablement en train d'observer les réactions et de voir si ce nouveau format permet de générer des recettes sans faire fuir les utilisateurs. Mais ça semble mal parti sur ce point... Beaucoup d'entre eux menacent de quitter le réseau social pour passer à son concurrent, TikTok.

Meta a toujours fait de la publicité son gagne-pain, avec des annonces personnalisées – merci la collecte de données personnelles – qui semblent savoir avec exactitude ce qui nous intéresse. Mais ces derniers temps ont été rudes pour Facebook et Instagram, avec l'Union européenne imposant aux réseaux sociaux des règles de confidentialité plus strictes tout en faisant face à la montée en puissance de TikTok. C'est pourquoi l'entreprise tente différentes solutions pour gagner plus d'argent, comme les achats in-app, les très décriés abonnements et, désormais, ces pauses publicitaires bien invasives.

Rassurons-nous, cette phase de test ne signifie pas qu'Instagram adoptera définitivement Ad Break pour tout le monde. L'entreprise va profiter de ces essais pour évaluer l'impact de son nouveau format publicitaire, tant en termes de revenus publicitaires que de retours des utilisateurs. Il est tout à fait possible que, face au mécontentement de ces derniers, elle fasse marche arrière. Cela s'est déjà vu en 2022, lorsque Instagram copiait trop TikTok, avec un algorithme mettant trop en avant du "contenu recommandé" et une nouvelle interface trop proche de celle de son concurrent chinois.