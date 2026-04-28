Adieu Google Drive et iCloud : WhatsApp développe son propre service de stockage en cloud

WhatsApp est en train de développer son propre service de stockage cloud, chiffré de bout en bout, pour sa messagerie instantanée. Une façon de se passer des services de Google Drive et iCloud ?

Jusqu'à présent, les discussions WhatsApp étaient stockées sur Google Drive pour les utilisateurs ayant un appareil Android ou sur iCloud pour les aficionados d'Apple. Mais avec l'augmentation constante du volume des sauvegardes de la messagerie instantanée, qui peuvent atteindre plusieurs gigaoctets, celles-ci peuvent rapidement consommer une part importante de l'espace de stockage disponible. Cela peut s'avérer contraignant, notamment lorsque les limites de stockage gratuit sont atteintes. Une fois le plafond atteint, l'utilisateur n'a d'autres choix que de sortir le portefeuille pour acheter du stockage supplémentaire. Mais il y a peut-être une solution.

Le site spécialisé WABetaInfo a découvert, dans la version bêta 2.25.24.15 de l'application sur Android, que Meta est en train de développer son propre service de stockage sur le cloud directement intégré à WhatsApp. De quoi permettre aux utilisateurs de gérer leur stockage de manière plus autonome.

Stockage WhatsApp : bientôt un service de stockage en cloud dédié

L'idée est de proposer une solution interne pour les sauvegardes des conversations, sans passer par les services de stockage de Google et d'Apple. Cette évolution marquerait un changement important dans la gestion des données des utilisateurs, en centralisant davantage les services autour de l'application elle-même. L'utilisateur aura alors la possibilité de choisir son fournisseur de sauvegarde.

© WABetaInfo

Bien sûr, puisqu'il s'agit de WhatsApp, les données sauvegardées seront chiffrées de bout en bout, dans la continuité des protections déjà mises en place pour les messages. Autrement dit, même en étant hébergées sur les serveurs de Meta, les données resteront totalement illisibles.

Mieux encore, il sera même possible de configurer un passkey – aussi appelé clé d'accès –, une technologie fiable qui permet de se connecter en un clin d'œil et de façon sécurisée, via les systèmes biométriques de l'appareil – soit le scan de son empreinte digitale ou de son visage. Le passkey sera alors stocké automatiquement dans le gestionnaire de mots de passe du smartphone.

En revanche, de nombreuses zones d'ombre subsistent. Les modalités précises d'utilisation ne sont pas encore connues, notamment en ce qui concerne la capacité de stockage prévue. D'après les premiers éléments, il semblerait qu'il y aura 2 Go de stockage gratuit, ce qui est tout de même relativement assez peu.

Cependant, on ignore encore si cette offre sera accessible à tous les utilisateurs ou uniquement aux abonnés de WhatsApp Plus. Sinon, il y aura la possibilité de profiter de 50 Go moyennant 0,99 euro par mois, ce qui est similaire à ce que proposent iCloud (0,99 euro pour 50 Go) et Google Drive (1,99 euros par mois pour 100 Go). Pour l'heure, cette fonction n'a été repérée que dans des versions en test de l'application, ce qui signifie qu'elle pourrait encore évoluer, voire ne jamais être déployée à grande échelle.