WhatsApp Plus : voici à quoi va servir l'abonnement payant à la messagerie

La rumeur courait depuis plusieurs semaines, mais Meta vient d'officialiser l'abonnement payant de sa messagerie instantanée, baptisé WhatsApp Plus. Il permettra de profiter de nouvelles options de personnalisation.

Avec plus de trois milliards d'utilisateurs, WhatsApp est l'une des applications les plus utilisées dans le monde, et sa gratuité n'y est pas pour rien. Mais les choses vont bientôt changer. En mars dernier, nous apprenions que Meta, la maison mère du service de messagerie instantanée, travaillait sur un abonnement payant baptisé WhatsApp Plus permettant de profiter de nouvelles options (voir notre article). L'annonce n'était toutefois pas officielle. C'est désormais chose faite puisque l'entreprise vient de confirmer officiellement la chose.

WhatsApp Plus : payer pour de la personnalisation supplémentaire

Dans un communiqué publié par TechCrunch, Meta confirme que ce projet existe vraiment. "WhatsApp teste actuellement un nouvel abonnement facultatif appelé WhatsApp Plus, destiné aux utilisateurs qui souhaitent disposer de davantage d'options pour organiser et personnaliser leur expérience", a déclaré un porte-parole de Meta.

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WhatsApp Plus donnera principalement accès à des fonctions exclusives d'ordre esthétique, dont des packs d'autocollants et des sonneries inédites, des choix de thèmes supplémentaires pour ses conversations, 14 nouvelles icônes. Les seules nouveautés seront la possibilité d'épingler jusqu'à 20 conversations à son écran d'accueil plutôt que trois, et l'application de paramètres par lot – comme des thèmes ou des sonneries spécifiques à des listes entières de contacts ou de groupes en une fois. Bref, pas de quoi sauter au plafond ! Le déploiement se fera à petite échelle afin d'améliorer la formule en fonction des retours. Meta n'a toutefois pas indiqué le prix de l'abonnement.

Mais le site spécialisé WABetaInfo a découvert, dans la version bêta 2.26.15.11 de l'application sur Android, des informations supplémentaires. Ainsi, WhatsApp Plus serait proposé à 2,49 euros en Europe, avec un mois d'essai gratuit. Il est toutefois possible que ce tarif puisse évoluer d'ici le lancement officiel de l'abonnement.

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Finalement, ce changement de politique marque un retour aux sources. En effet, lorsque Meta a racheté WhatsApp, le service n'était pas gratuit, mais proposé à 0,99 dollars dans certaines régions du monde, comme les États-Unis. Ce n'est qu'en 2016 que l'entreprise a décidé de changer de modèle économique. Mais, en 2026, elle cherche à trouver des sources de revenus supplémentaires pour ses différentes plateformes, en témoigne l'arrivée prochaine de l'abonnement payant Instagram Plus. Money, money, money...