Google Messages s'offre de nouvelles fonctions pour les discussions de groupe

Google Messages fait le plein de nouvelles fonctions pour les discussions groupées. Au programme : suppression des messages pour tous, choix d'icônes pour les groupes et même suspension des notifications pour avoir la paix !

Installé en standard sur la plupart des smartphones Android, Google Messages se peaufine petit à petit dans l'optique de s'imposer comme une des messageries instantanées les plus populaires. Outre son protocole RCS, l'application ne cesse d'accueillir de nouvelles fonctions, par petites touches, devenant ainsi de plus en plus complète. Après une phase de test, plusieurs options majeures sont désormais accessibles à tous les utilisateurs de la version stable. Au programme : la possibilité de supprimer un message pour tous les membres d'un groupe, d'en personnaliser l'icône et de suspendre les notifications d'une conversation.

Google Messages : suppression d'un message pour tous et personnalisation

Après plusieurs mois de test, Google déploie enfin la fonction baptisée "Supprimer pour tout le monde". Comme son nom l'indique, elle permet de supprimer un message envoyé dans une conversation de groupe (voir notre article), exactement comme ce que propose déjà WhatsApp. Ainsi, lorsqu'on supprime un message dans une conversation, il est supprimé pour tous les membres de la conversation. Pour cela, il suffit de faire un appui long sur le message concerné, d'appuyer sur l'icône corbeille, puis de sélectionner l'option "Supprimer pour tout le monde", le tout dans un délai de 15 minutes. Les autres membres de la conversation verront alors apparaître la mention "Message supprimé par son auteur".

Il s'agit d'une demie-nouveauté en soi, car le géant du Web avait commencé son déploiement en version stable en mai dernier. Ce dernier est désormais achevé et tout le monde peut en profiter. Attention, il semble que l'annulation des messages ne soit possible que si expéditeurs et destinataires utilisent des versions compatibles. Les destinataires utilisant des versions anciennes continueront de voir les messages supprimés apparaître. De même, elle ne fonctionne que pour les messages envoyés en RCS – Rich Communication Services –, et pas pour les SMS et MMS classiques.

Google Messages permet maintenant de suspendre les notifications – et pas seulement pour les discussions de groupe. Pour cela, il suffit de faire un appui long sur une conversation, puis d'appuyer sur l'icône en forme d'horloge avec un petit "z", et de choisir la durée de la suspension (1 heure, 8 heures, 24 heures, ou indéfiniment). Une fois que c'est fait, le fil de discussion est grisé avec une icône de rappel visible sous la date. Exactement comme ce qu'on trouve sur WhatsApp et Messenger par exemple !

La messagerie instantanée accueille également des options de personnalisation. Ainsi, on peut désormais modifier l'icône d'un groupe en choisissant une image de sa galerie ou une illustration fournie par Google. De plus, une nouvelle option permet de choisir un thème de couleur spécifique, en allant dans les paramètres de la discussion. Pour profiter de toutes ces nouveautés, il faut mettre à jour Google Messages depuis le Play Store en installant la version 20250528_00_RC00.