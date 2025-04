WhatsApp va fixer une limite d'envois : pas plus de 30 messages par mois

Pour limiter le spam, Meta va limiter la diffusion massive des messages dans WhatsApp. L'entreprise teste en ce moment plusieurs modèles en songeant à faire payer des formules spéciales pour les gros expéditeurs.

Jusqu'à présent, vous pouvez envoyer autant de messages que vous le souhaitez avec WhatsApp. Mais Meta, l'entreprise qui possède l'application, envisage d'instaurer des limitations. C'est ce que le site spécialisé WABetaInfo a découvert dans la dernière mise à jour de l'application mobile pour Android, que Meta travaillait à mettre des barrières à la fonction de diffusion, qui permet d'envoyer un même message à de nombreuses personnes en une seule fois – autrement, il faut soit les copier et les envoyer un par un, soit créer un groupe supplémentaire à cet effet. Il ne sera ainsi plus possible d'envoyer des messages de façon illimitée.

Meta a par la suite confirmé cette information auprès de TechCrunch : la diffusion va bel et bien être restreinte. Pour l'instant, on ignore quelle sera la limite exacte, mais plusieurs options seraient en phase de test. Dans la version bêta iOS de WhatsApp, la limite est fixée à 30 messages par mois. Cette restriction concernera aussi bien la version classique que WhatsApp Business. Les utilisateurs devront, s'ils souhaitent envoyer plus de messages à un grand nombre de personnes, passer par les mises à jour de statut ou les canaux.

© WABetaInfo

L'entreprise envisage également de mettre en place des protections similaires pour les messages diffusés depuis les comptes professionnels. Jusqu'à présent, les comptes WhatsApp Business permettaient d'envoyer des messages diffusés gratuitement et en illimité, mais l'entreprise lancera bientôt une version payante de cette fonction, dotée d'outils supplémentaires. Ainsi, pendant la phase de test, jusqu'à 250 messages seulement pourront être envoyés gratuitement via la fonction de diffusion via les comptes professionnels. On ne sait pas encore combien coûteront les messages au-delà de cette limite.

Avec cette limitation, Meta cherche à lutter contre le spam, afin que les boîtes de réception des utilisateurs ne se retrouvent pas envahies de messages publicitaires. Récemment, l'entreprise a mis en place plusieurs mesures allant dans ce sens, en proposant de bloquer automatiquement les messages provenant de contacts inconnus s'ils en envoient trop à l'utilisateur dans un laps de temps restreint, ou avec la mise en place de la "carte contextuelle" pour aider à repérer et à quitter les discussions de groupe potentiellement dangereuses par exemple.