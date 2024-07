WhatsApp a une nouvelle fonction contre le spam et les arnaques dans les groupes

Pour vous aider à repérer et à quitter les discussions de groupe potentiellement dangereuses, WhatsApp accueille une "carte contextuelle" qui fournit des informations essentielles sur leur créateur. Un moyen efficace de lutter contre le spam !

WhatsApp continue de se doter de nouvelles fonctions de sécurité pour garder la confiance de ses utilisateurs. Entièrement cryptée, la messagerie instantanée propose déjà de nombreuses options pour garantir la confidentialité des échanges, comme les messages éphémères, la possibilité de bloquer les captures d'écran pour certains messages, l'envoi de vocaux éphémères, le mode Chat Lock – qui permet de cacher certaines conversations et d'en verrouiller l'accès –, la présence en ligne masquée et une fonction de sourdine permettant de filtrer automatiquement les numéros inconnus. Cette fois, Meta s'attaque au spam avec l'ajout d'une nouvelle fonction, baptisée "Context card", qui permet aux utilisateurs d'identifier plus facilement les inconnus qui les ajoutent dans des conversations de groupe. Actuellement en cours de déploiement, elle devrait être disponible pour tous dans les prochains jours.

© Meta

Context card : des informations sur les groupes pour détecter les arnaques

Sur WhatsApp, il est possible d'envoyer des invitations à des personnes inconnues via leur numéro de téléphone. Parfois, il s'agit simplement d'amis d'amis, qui organisent un anniversaire surprise ou une cagnotte. Mais de nombreux escrocs profitent de ce fonctionnement pour diffuser des messages de spam et inviter les utilisateurs dans des groupes non désirés, qui se révèlent être de véritables nids à arnaques (phishing, propositions sexuelles, conseils en cryptomonnaie...). Aussi, pour permettre de reconnaître rapidement ce type d'arnaque, WhatsApp est en train de déployer une "carte contextuelle".

Cet outil permet aux utilisateurs d'identifier plus facilement qui sont les inconnus qui les ajoutent dans des conversations de groupe. À chaque fois qu'ils recevront une invitation, ils recevront automatiquement une carte contenant les informations suivantes : le nom du créateur du groupe, sa date, sa description et l'utilisateur qui l'a ajouté – s'il fait partie de ses contacts. Autant de signaux d'alerte qui devraient permettre de repérer facilement les escroqueries.

En parallèle, WhatsApp accueille également un bouton permettant de quitter facilement le groupe, et un autre pour rediriger l'utilisateur vers les outils de sécurité de l'application. Ces nouveautés sont actuellement en cours de déploiement et seront disponibles chez l'ensemble des utilisateurs au cours des prochaines semaines. Notons qu'il est déjà possible de mettre un groupe WhatsApp en silencieux pour ne plus recevoir ses notifications, ainsi que de le quitter en toute discrétion.