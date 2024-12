WhatsApp va simplifier enfin le partage de contenus avec d'autres applis

Partager un message ou une image de WhatsApp vers une autre application ne sera bientôt plus aussi compliqué ! L'application va intégrer des options pour transférer directement du contenus vers Instagram, Facebook et consorts.

Au cours de ces derniers mois, WhatsApp n'a cessé d'évoluer avec une foule de nouveautés plus ou moins grandes, pour le plus grand plaisir de ses quelques deux milliards d'utilisateurs. Ainsi, la messagerie instantanée permet désormais de transcrire les messages vocaux en texte, de créer des brouillons pour les messages, et même de créer et de gérer des listes de discussions. Meta ne s'arrête pas là et travaille sur de nombreuses mises à jour à venir. À ce propos, le site spécialisé WABetaInfo a découvert, dans la version bêta 2.24.25.20 de l'application sur Android, une fonction très attendue, permettant de partager des contenus directement sur d'autres applications, soit avec Instagram, Facebook, ou encore Snapchat. Voilà qui s'annonce plus pratique et plus convivial !

WhatsApp : une nouvelle barre de partage direct

Jusqu'ici, WhatsApp permet de transférer des messages et autres contenus entre les différentes conversations, ainsi que de les partager sur les chaînes, les fameux canaux de diffusion qui permettent aux organisations et célébrités de communiquer directement avec leurs abonnés. En revanche, lorsque l'on souhaite les partager par le biais d'autres applications, il faut se débrouiller comme l'on peut. Généralement, on en est réduit à faire une capture d'écran ou à télécharger une photo ou une vidéo pour ensuite les envoyer sur l'autre plateforme. Bref, c'est loin d'être pratique, ça encombre le stockage de l'appareil, et c'est chronophage.

© WABetaInfo

Mais ce sera bientôt de l'histoire ancienne ! Meta travaille actuellement sur un moyen de faciliter le partage de contenus avec d'autres applications. Cela prend la forme d'une barre horizontale située en bas de l'écran, avec cinq icônes, qui apparaît lorsque l'on souhaite partager quelque chose. Les trois premières icônes permettent de partager sur Instagram, Faceboob et X (ex Twitter), la quatrième de copier le lien, et la cinquième permet d'accéder à plus d'options. Très pratique pour publier des Stories ! Cette fonction est encore en cours de développement, elle devrait être déployée d'ici les prochaines semaines. Patience donc !