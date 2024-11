Vous pouvez enfin transcrire les messages vocaux WhatsApp en texte

Un an après être apparue sur iOS, la transcription audio arrive enfin dans la version Android de WhatsApp. Vous pouvez transformer des messages vocaux en texte pour les lire tranquillement si vous ne voulez ou ne pouvez pas les écouter.

Comme de nombreuses autres messageries instantanées, WhatsApp permet d'envoyer des messages vocaux grâce au bouton microphone, ce qui est très pratique pour raconter une longue histoire – et éviter de tout taper à la main – et faire passer des émotions. Toutefois, ils peuvent ne pas être toujours très adaptés. Par exemple, la qualité de l'audio peut être dégradée et rendre le message incompréhensible, ou le destinataire peut ne pas être en mesure de les écouter s'il est entouré.

Aussi, depuis un an maintenant, l'application mobile sur iOS de WhatsApp permet de transcrire les messages vocaux, mais pas celle sur Android. Un oubli que Meta s'est évertué à corriger. Après de longs mois de développement, la fonction qui convertit les mots prononcés en texte écrit va enfin être déployée sur Android d'ici les prochaines semaines, comme l'annonce WhatsApp dans un billet de blog.

© Meta

Transcription des messages vocaux WhatsApp : comment ça fonctionne ?

La transcription vocale de WhatsApp permet de convertir les messages vocaux en texte. Cette fonction prend la forme de bulle sous les notes vocales, à condition que l'option soit activée – il faut aller dans "Paramètres", puis "Discussions", puis "Transcrire les messages vocaux". Il faut alors choisir la langue voulue. Attention, le message vocal doit durer moins de deux minutes. S'il dure plus longtemps, appuyez sur "Transcrire" dans le message vocal.

Une fois l'option activée, WhatsApp vous invite à télécharger un pack de données linguistiques pour permettre d'assurer la transcription. Cette dernière s'appuie sur la reconnaissance vocale du smartphone pour fonctionner. Pour l'activer, il suffit de le toucher et de le maintenir avec le doigt doigt, pour faire apparaitre l'option. La transcription apparaitra alors dans la même bulle que celle du message vocal.

© WABetaInfo

Transcription des messages vocaux WhatsApp : il était temps !

L'un des principaux avantages du service de transcription de WhatsApp est sa sécurité et la protection de la vie privée qu'il offre. Ainsi, les transcriptions sont traitées directement sur l'appareil, de sorte que le contenu reste crypté de bout en bout et ne soit pas téléchargé sur les serveurs de WhatsApp ou ceux du fabricant du votre smartphone. On retrouve déjà cette fonction dans Telegram, l'un des concurrents les plus populaires de l'application de Meta – mais elle est réservée aux abonnés Telegram Premium –, tandis que Google Messages, l'application gratuite de SMS, MMS et RCS, le propose pour tous ses utilisateurs.

Le déploiement de cette fonction sur Android était attendu de pied ferme, notamment depuis le mois de mars où TheSpyAndroid avait découvert plusieurs lignes de code à ce sujet, avant qu'elle ne fasse son arrivée sur la version bêta de l'application en juillet dernier. Tous les utilisateurs vont désormais pouvoir en profiter.

Pour le moment, seules quatre langues sont disponibles sur Android, à savoir l'anglais, l'espagnol, le portugais et le russe. De son côté, la version iOS propose davantage de langues – dont le français –, ce qui suggère que la fonction sera introduite à terme dans davantage de régions pour les utilisateurs Android. Reste à savoir quand le français sera pris en charge sur la version Android de WhatsApp...