WhatsApp permet enfin de créer des brouillons pour les messages

WhatsApp rattrape son retard sur les autres messageries et intègre enfin une fonction attendue depuis longtemps : les brouillons. Grâce à elle, vous ne risquez plus d'oublier des messages à moitié rédigés !

WhatsApp est une messagerie instantanée tellement pratique que l'on se retrouve facilement à entretenir des dizaines, voire plus, de conversations en même temps. Entre les échanges avec nos proches et les discussions de groupe, on peut vite être dépassé et se perdre dans le fil des nombreuses conversations ! Combien de fois n'avons-nous pas commencé à rédiger un message, avant d'être interrompu ? Résultat : nous nous étonnons de ne pas recevoir de réponse, alors que le message est tout simplement en cours de rédaction et n'a jamais été envoyé. Combien de proches ont été laissés en plan pour cette raison ? Beaucoup trop. C'est pour cette raison que la messagerie accueille désormais des brouillons.

Brouillon WhatsApp : ne plus oublier les messages à moitié rédigés

Désormais, lorsque l'on commence à rédiger un message sans l'envoyer, WhatsApp le sauvegarde automatiquement en tant que brouillon. Cela se traduit par la présence d'un indicateur vert "Brouillon" suivi d'un aperçu du texte non envoyé dans la liste des conversations. D'ailleurs, celles contenant un brouillon sont automatiquement remontées en tête de liste, afin que l'on n'oublie pas de les reprendre par la suite.

© Meta

Par la suite, lorsque l'on réouvre la conversation, le message inachevé apparaît directement dans le champ de saisie, permettant de reprendre la rédaction là où elle s'était arrêtée. La fonction est en cours de déploiement sur les versions iOS et Android de l'application. Les versions Web et macOS devraient recevoir cette mise à jour dans les prochains jours. Reste à savoir pourquoi WhatsApp a attendu aussi longtemps avant de déployer une fonction aussi basique. Mystère...