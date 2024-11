WhatsApp : vous pouvez maintenant créer et gérer des listes de discussions

WhatsApp permet désormais de créer et de gérer des listes personnalisées pour vos discussions et vos groupes. Voilà qui devrait vous simplifier la vie, surtout si vous avez de nombreux contacts !

WhatsApp est une messagerie instantanée tellement pratique que l'on se retrouve facilement à entretenir des dizaines, voire plus, de conversations en même temps. Entre les échanges avec nos proches et les discussions de groupe, on peut vite être dépassé et se perdre dans le fil des nombreuses conversations ! Aussi, en juillet dernier, Meta a déployé une fonction très attendue, à savoir un filtre "Favoris" permettant de gagner un temps précieux, en particulier dans les situations urgentes ou lorsqu'il s'agit de joindre fréquemment des contacts spécifiques (voir notre article). Mais WhatsApp ne compte pas s'arrêter là ! En effet, l'entreprise annonce le déploiement d'une nouvelle fonction de listes permettant de gérer les personnes et les groupes, après plusieurs mois de développement.

© Meta

Listes WhatsApp : mieux gérer ses discussions et ses groupes

La nouvelle fonction de WhatsApp permet de créer différentes listes pour organiser ses contacts et ses groupes, garantissant ainsi une gestion précise de ses interactions. Cela devrait être particulièrement utile, par exemple, pour séparer des collègues de travail, des membres de la famille ou des groupes d'amis. Cela promet d'être un soulagement, notamment pour les utilisateurs ayant de nombreux contacts.

Pour l'utiliser, il suffit d'appuyer sur le bouton + qui s'affiche en haut de la liste de discussions, après les filtres. Il est possible de modifier à tout moment les listes déjà créées en faisant en appui long sur le bouton de la liste en question.

© WABetaInfo

On peut espérer que cette nouvelle fonction de liste puisse également concerner les mises à jour de statut à l'avenir. Ainsi, on pourrait partager nos photos et nos vidéos avec des groupes spécifiques, sans avoir à les envoyer à tous les contacts ou à ajuster les paramètres de confidentialité pour chaque envoi. Il suffirait de sélectionner la liste appropriée. Les listes commencent à être déployées dès à présent et seront disponibles pour tout le monde dans les semaines à venir.