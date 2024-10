Google Messages améliore encore son interface avec ces petites nouveautés

L'interface de Google Messages va avoir droit à quelques petites améliorations. Des changements subtils destinés à rendre la messagerie plus claire et plus intuitive.

Installé en standard sur la plupart des smartphones Android, Google Messages se peaufine petit à petit dans l'espoir de s'imposer comme une des messageries instantanées les plus populaires. Connu pour son protocole RCS, il a récemment intégré tout un tas de nouvelles fonctions, comme un nouvel enregistreur, le Selfie GIF, une meilleure gestion des contacts ou encore la modification de messages a posteriori.

D'autres changements significatifs sont également en cours de développement, comme l'a découvert Assemble Debug pour Android Authority en démontant l'APK de l'application. Il s'agit surtout de modifications d'ordre esthétique, comme la forme des bulles de chat, l'ajout de fonctions pour les utilisateurs de plusieurs cartes SIM, ainsi qu'une refonte de l'interface de sélection des GIF. De quoi améliorer la lisibilité et l'ergonomie des conversations !

Google Messages : une interface plus claire et plus ergonomique

Une des principales modifications concerne la forme des bulles de discussion. Dans la version actuelle, les messages successifs peuvent parfois se fondre les uns avec les autres, donnant l'impression de former une sorte de bloc. Avec cette nouvelle version, les bulles ovales seront mieux définies, ce qui facilitera la lisibilité des échanges. Par ailleurs, il sera possible d'appuyer sur la photo de profil de ses contacts dans la conversation, afin d'afficher une version agrandie de l'image. Mais cela est uniquement pour les discussions individuelles, et pas dans celles de groupe.

Les anciennes bulles de Google Messages à gauche, les nouvelles à droite. © Android Authority

Une autre nouveauté concernera cette fois les utilisateurs de plusieurs cartes SIM. En effet, Google Messages affichera le nom de la carte SIM à partir de laquelle les messages sont transmis dans les conversations de groupe, ce qui permettra de mieux distinguer les numéros de téléphone. Enfin, la messagerie instantanée va voir l'interface de sélection des GIF réorganisée. Jusqu'ici, ils étaient rangés par le biais de hashtags, mais la prochaine mise à jour les classera par catégories, afin de faciliter leur recherche et leur utilisation.

L'ancienne présentation des GIF à gauche, la nouvelle à droite. © Android Authority

Ces améliorations devraient être déployées dans une prochaine mise à jour de l'application. Notons cependant que ces fonctions, comme elles sont encore en développement et ne sont donc pas encore disponibles publiquement, pourraient encore évoluer d'ici leur lancement officiel.