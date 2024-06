Photo, appel, infos : Google Messages améliore la gestion de vos contacts

En évolution permanente, Google Messages s'améliore encore avec plusieurs nouveautés bienvenues pour la gestion des contacts, comme la possibilité d'agrandir leur photo de profil ou de les appeler plus facilement.

Installé en standard sur la plupart des smartphones Android, Google Messages se peaufine petit à petit dans l'espoir de s'imposer comme une des messageries instantanées les plus populaires. Connu pour son protocole RCS, il a récemment intégré des réactions dynamiques – une petite animation se déclenche lorsque l'on réagit à un message à l'aide de l'un des dix émojis les plus populaires –, les humeurs vocales ainsi que l'envoi d'autoportraits animés dans les messages avec la fonction Selfie GIF, et il pourra bientôt permettre de modifier un message après envoi. Google poursuit ses efforts minutieux et s'apprête, cette fois-ci, à apporter quelques nouveautés au niveau de l'affichage des contacts et à ajouter quelques raccourcis, selon les informations dénichées par les spécialistes de 9to5google.

Google Messages : une interface qui se peaufine

Désormais, on pourra agrandir la photo de profil d'un contact en appuyant dessus depuis la liste principale. De cette façon, elle sera beaucoup plus grande que la version qui apparaît dans la vue "Détails" de Google Messages. S'il s'agit d'une conversation avec plusieurs interlocuteurs, les photos de profil de plusieurs membres apparaîtront côte à côte.

© 9to5google

Google en profite également pour ajouter trois raccourcis juste en dessous de l’agrandissement, afin d'effectuer certaines actions plus rapidement : "Message" ouvre la conversation pour pouvoir envoyer un message au contact, "Appel" compose immédiatement le numéro du contact en question, tandis que "Information" ouvre la page des détails du contact sans avoir à ouvrir la conversation et à appuyer sur la barre d'application ou le menu contextuel pour y accéder. Ces raccourcis sont également présents pour les conversations de groupe, à l'exception de l'onglet "Appel".

L'agrandissement des photos de profil des contacts a été testé en version bêta tout au long du mois de juin et est désormais déployé auprès du grand public. Il est donc possible qu'il faille attendre un peu avant de pouvoir profiter de cette fonction, car cela peut prendre un peu de temps.