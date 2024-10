WhatsApp vous offre des filtres et des arrière-plans pour vos appels vidéo

Comme d'autres applis populaires, WhatsApp se dote d'une série de filtres et des arrière-plans pour enrichir et égayer vos appels vidéo. Des fonctions amusantes et très attendues pour personnaliser vos conversations !

Malgré sa popularité – deux milliards d'utilisateurs dans le monde ! –, WhatsApp est en retard sur ses concurrents en ce qui concerne les appels vidéo, une fonction pourtant phare de la messagerie instantanée. Il lui manque en effet une fonction que l'on trouve par exemple dans Google Meet et Microsoft Teams et qui a fait le succès de TikTok et Snapchat : les filtres. Il s'agit simplement d'effets visuels généralement en réalité augmentée qui permettent selon les cas de corriger des défauts sur un visage à laide d'un maquillage virtuel ou même d'intégrer des éléments loufoques comme des oreilles de lapin, un nez de clown, des étoiles, etc.

Mais cette lacune vient enfin d'être comblée ! Comme Meta l'annonce dans un billet de blog, la plateforme déploie progressivement des filtres en réalité augmentée et des arrière-plans pour les appels en visio. Une fonction qui avait déjà été repérée lors de précédentes bêtas et qui sera donc disponible pour tous, sur Android comme sur iOS, dans les semaines à venir.

Filtres WhatsApp : des appels vidéos plus amusants

WhatsApp accueille exactement 10 filtres et dix arrière-plans. Les filtres fonctionnent comme ceux que l'on trouve sur Instagram. Vous pourrez ainsi changer la couleur globale de la vidéo ou lui donnant un ton. Vous avez le choix entre les filtres suivants : chaud, froid, noir et blanc, puits de lumière, onirique, prisme de lumière, fisheye, TV vintage, verre dépoli et bicolore.

© Meta

Vous pouvez désormais profiter d'un outil permettant de modifier l'arrière-plan pendant les appels, comme ce que proposent Microsoft Teams et Google Meet. Ce sera particulièrement utile pour les visioconférences en groupe, puisque vous pourrez ainsi bénéficier d'un peu plus de confidentialité et personnaliser votre environnement. Du côté des arrière-plans. Vous aurez le choix entre flou, salon, bureau, café, galets, gourmandises, tacheté, plage, coucher de soleil, célébration et forêt.

Des options de "retouche" font également leur apparition afin d'améliorer l'apparence du visage. Vous pouvez ainsi utiliser un outil de retouche pour lisser votre peau et accéder à un mode de faible luminosité pour améliorer la visibilité dans les environnements peu éclairés, "de manière à ce que vous vous sentiez plus à l'aise et en confiance".

Pour accéder à ces options lors d'un appel vidéo individuel ou de groupe, sélectionnez les icônes d'effets en haut à droite de l'écran. La sélection de filtres et d'arrière-plans s'affichera alors, et vous n'aurez plus qu'à choisir celui qui vous correspond le mieux.