Ce nouveau smartphone transforme les images fixes en vidéos - Et c'est vraiment bluffant !

Photos de portraits, de groupe, de paysages, d'animaux, d'objets et même de tableaux… Toutes ces images fixes peuvent désormais s'animer grâce à une fonction spectaculaire intégrée dans un tout nouveau smartphone.

Nous avons tous dans nos smartphones des centaines de clichés accumulés au fil des années. Ils nous permettent de nous souvenir de moments passés en quelques secondes. Mais, par nature, ils sont statiques. Il faut dire que l'on préfère généralement prendre une photo plutôt qu'une vidéo pour saisir l'instant et aussi pour ne pas saturer trop rapidement l'espace de stockage de l'appareil. Et si vos photos prenaient vie en quelques secondes ? C'est l'une des nouvelles fonctions rendues possibles grâce à l'intelligence artificielle, bien évidemment, et qui débarquera sous peu avec un nouveau smartphone signé Honor.

Attendu pour la semaine du 20 mai, le Honor 400 va en effet profiter de la fonction AI Image to Video. Développée en collaboration avec Google Cloud, elle permet de réaliser une courte vidéo (5 secondes) à partir d'une image fixe. Et les résultats sont tout simplement spectaculaires. Les algorithmes parviennent à maintenir l'éclairage original de la scène tout un appliquant du mouvement et donc à recréer des pixels pourtant inexistants sur le cliché. Il est par exemple possible d'animer une photo de portrait ou une photo de groupe avec plusieurs personnes ou des animaux.

Image d'origine © Alamy Stock Photo / Honor

Image animée par IA © Alamy Stock Photo / Honor

Objets, tableaux ou paysages peuvent également prendre vie en quelques secondes après être passés à la moulinette de l'IA. Les personnes présentes à l'image peuvent se mettre à s'exprimer en remuant par exemple les mains (non visibles sur le cliché) et à parler comme dans une vraie vidéo. L'appli ne génère cependant pas de son. Difficile en effet à partir d'une photo d'imaginer la voix de la personne qui s'exprime. Il n'est également pas possible d'imposer le type d'animation souhaité. L'IA décide seule du résultat final.

Image d'origine © CCM

Image animée par l'IA © CCM

Impressionnant d'autant que la fonction ne se contente pas d'appliquer une bête animation. Elle tient compte du sujet présent dans l'image et du contexte afin de concevoir le court extrait vidéo en fonction de ce qui a été analysé. Notre réplique du robot BB8 de Star Wars s'est par exemple mise à s'animer comme le vrai (avec des leds clignotantes). Le cliché d'une petite fille sur son vélo tirant une camarade sur rollers s'est transformé en vidéo ou la cycliste pédale quand l'autre patine.

Image d'origine © CCM

Image animée par l'IA © CCM

Les possibilités offertes par cette nouvelle fonction sont quasi illimitées. Et l'on imagine déjà toutes les dérives qu'elle peut engendrer à l'instar des deepfake qui ont essaimé Internet depuis les début de l'IA. Néanmoins, force est de constater qu'avec un simple smartphone pourvu d'une connexion à Internet (une bonne partie du traitement est effectuée dans le cloud) il est possible d'obtenir un résultat capable de leurrer tout le monde.

Les clichés mis en mouvement ne nécessitent pas d'avoir été pris avec le Honor 400. Ils doivent seulement figurer dans la galerie de l'appareil. Si bien que rien ne vous empêche de rapatrier une ancienne photo saisie avec un autre mobile et présente dans Google Photos par exemple. On imagine déjà que Google intègrera lui aussi cette fonction dans ses appareils Pixel. En attendant, c'est Honor qui en a l'exclusivité. Voilà un bon argument qui donne enfin un réel intérêt à l'intelligence artificielle !