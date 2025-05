Catastrophe naturelle, incendie, guerre… Voici comment constituer un kit de survie pour pas cher

Alors que le contexte international est incertain et que les catastrophes naturelles se multiplient, le Gouvernement recommande vivement de se constituer un kit de survie. Voici comment faire, et pour pas cher !

L'actualité est loin d'être joyeuse en ce moment, avec tous les risques qui pèsent sur la population française. Entre le risque de conflit armé avec la Russie ou une autre puissance militaire, d'un attentat, d'une panne d'électricité générale, d'une cyberattaque massive qui paralyserait le pays, mais aussi et surtout en cas de catastrophes naturelles, qui risquent de devenir de plus en plus récurrentes avec le réchauffement climatique — on pense notamment aux violents incendies en été, ou les terribles inondations qui peuvent survenir en fin d'année —, nous devons nous tenir prêts à réagir en cas de problèmes.

Lorsqu'une catastrophe majeure survient, les premières 72 heures sont déterminantes. Aussi, le Gouvernement prévoit la publication d'un manuel de survie d'ici cet été. Il prendra la forme d'un livret d'une trentaine de pages destiné à informer les Français des gestes à adopter "en temps de crise". Cela comprend notamment la fabrication d'un kit de survie, nécessaire pour rester chez soi en sécurité en attendant les secours ou en cas de départ précipité. Il doit permettre de "tenir" 72 heures minimum en autonomie.

Il est tout à fait possible, pour ceux qui ne sauraient par où commencer ou qui n'auraient pas envie de s'embêter avec ça, d'en acheter un tout fait sur Internet. Ce ne sont pas les annonces qui manquent ! Il existe différents assortiments, de la version basique aux options "premium", incluant notamment de l'eau et de la nourriture pour plusieurs jours, un filtre à eau, des couvertures de survie, une radio Bluetooth dernier cri, une lampe tactique, des rations de survie, un sifflet, de quoi pêcher, et bien plus encore. Mais il faudra mettre la main au porte-monnaie, et la facture peut très vite monter à plusieurs centaines d'euros.

© Les Survivalistes

Ceux qui voudraient faire des économies peuvent cependant constituer ce kit eux-mêmes à partir des recommandations gouvernementales — elles datent de 2023. Il suffit de réunir, dans un sac accessible et prêt à être emporté à tout moment, les équipements suivants :

De l'eau en bouteilles (6 litres d'eau par personne)

De la nourriture non périssable et ne nécessitant pas de cuisson (barres énergétiques, conserves, pots pour bébé…)

Des vêtements chauds

Une couverture de survie

Une radio à piles (avec des piles de rechange) afin de suivre les consignes des autorités

Les médicaments de base (paracétamol, traitements habituels pour au moins 3 jours, antihistaminiques, etc.)

Une trousse de premiers secours (alcool, pansements, ciseaux, compresses stériles, sparadrap, épingles de sûreté, thermomètre, sérum physiologique, gants à usage unique, masques, pince à épiler, etc.)

Une lampe de poche (avec piles de rechange), des bougies, un briquet ou des allumettes

Les outils de base (couteaux multifonctions, ouvre-boîtes…)

Un chargeur pour téléphones portables

Des lunettes de vue de secours (pour ceux qui en portent)

Un double des clés de maison et de voiture

Des photocopies de documents importants (carte d'identité, passeport, livret de famille, ordonnances…) dans une pochette étanche

De l'argent liquide (les distributeurs pouvant ne pas fonctionner)

Des jeux pour s'occuper

Les plus précautionneux peuvent également y ajouter du ruban adhésif (idéal pour calfeutrer le logement) ainsi que des produits d'hygiène (protections féminines, mouchoirs, papier toilette, savon, dentifrice et brosse à dents, gel hydroalcoolique). Mieux vaut aussi avoir noté quelque part les numéros d'urgence (pompiers, SAMU, centre antipoison, police).

Entre ce qu'il y a déjà dans nos tiroirs et les quelques objets à acheter séparément, ce kit de survie ne devrait pas revenir à très cher ! Il ne reste plus qu'à trouver un endroit où le stocker, accessible facilement de préférence. Et voilà, parés à toutes éventualités !