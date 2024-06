Ces nouvelles fonctions de WhatsApp vont rendre vos appels vidéo beaucoup plus amusants

Comme d'autres applis populaires, WhatsApp va ajouter une série de fonctions amusantes et très attendues pour enrichir et égayer vos appels vidéo. Vous n'allez plus pouvoir vous en passer !

WhatsApp est une application formidable : elle permet en effet de rester en contact facilement avec de la famille, des amis ou des collègues en échangeant des messages textuels, des photos, des vidéos, des enregistrements vocaux, etc. Mais elle permet aussi de discuter en direct en audio, comme par téléphone, mais aussi en vidéo, grâce aux appels en visio, à deux ou à plusieurs. Pratique pour voir ses proches lors d'un évènement spécial ou pendant les vacances, quand ils sont à distance.

Toutefois, malgré sa popularité – deux milliards d'utilisateurs dans le monde ! –, WhatsApp fait moins bien que ses concurrents dans ce domaine. Il manque en effet à l'appli une fonction que l'on trouve par exemple dans Google Meet et Microsoft Teams et qui a fait le succès de TikTok et Snapchat : les filtres. Il s'agit simplement d'effets visuels généralement en réalité augmentée qui permettent selon els cas de corriger des défauts sur un visage à laide d'un maquillage virtuel ou même d'intégrer des éléments loufoques comme des oreilles de lapin, un nez de clown, des étoiles, etc.

Mais cette lacune va bientôt être comblée ! Le site spécialisé WABetaInfo a en effet repéré dans une version bêta de l'appli des effets et des filtres en réalité augmentée pour les appels vidéos. En clair, cette fonction amusante et très attendue devrait être disponible pour tout le monde dans une prochaine mise à jour de WhatsApp !

Les filtres sur Microsoft Teams © Microsoft

Concrètement, vous pourrez utiliser un outil de retouche pour lisser votre peau, accéder à un mode de faible luminosité pour améliorer la visibilité dans les environnements peu éclairés et appliquer des filtres, comme c'est le cas sur Instagram. De plus, vous pourrez profiter d'un outil permettant de modifier l'arrière-plan pendant les appels, comme ce que proposent Microsoft Teams et Google Meet. Ce sera particulièrement utile pour les visioconférences en groupe, puisque vous pourrez ainsi bénéficier d'un peu plus de confidentialité et personnaliser votre environnement. Cette fonction sera par la suite disponible sur la version ordinateur de WhatsApp.

En parallèle, WhatsApp prévoit d'introduire d'autres effets susceptibles de rendre les appels vidéo plus divertissants et attrayants, afin d'ajouter une touche ludique à vos conversations. Vous pourrez ainsi utiliser un avatar à la place de votre caméra, ce qui peut être utile pour conserver votre anonymat ou tout simplement ne pas montrer votre visage si vous n'êtes pas à votre avantage. Rien de très original donc, mais tous ces ajouts sont plus que bienvenus. Mieux vaut tard que jamais !