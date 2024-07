WhatsApp accueille une nouvelle fonction très appréciée sur Instagram

WhatsApp va intégrer de nouvelles fonctions très amusantes pour plus de convivialité. Au programme : des filtres de réalité augmentée pour les appels vidéo et la réaction instantanée par double tapotement, comme sur Instagram.

WhatsApp est apprécié pour la convivialité de ses échanges, que Meta améliore continuellement à l'aide de nouvelles fonctions. Ainsi, la messagerie instantanée permet de retoucher ses photos à l'aide de l'intelligence artificielle et de générer des photos de soi grâce à l'IA. Et elle ne compte pas s'arrêter là ! WhatsApp permet depuis 2022 de réagir à un message en faisant une pression longue, puis en choisissant l'émoji de son choix. L'application prévoit d'améliorer cette fonction en permettant aux utilisateurs d'ajouter une réaction grâce à un simple double tapotement, comme l'a repéré le site spécialisé WABetaInfo dans la version bêta 2.24.16.7 de WhatsApp pour Android. Un moyen de gagner quelques secondes ! Notons que la plupart des applications de messagerie instantanée telles que Messenger, Instagram ou Telegram permettent déjà de faire cela, WhatsApp rattrape donc son retard.

Réaction instantanée WhatsApp : envoyer un cœur en quelques secondes

Le double tapotement sur un message lui ajoutera automatiquement un émoji cœur en réaction, et ce, en une fraction de seconde. On pourra le retirer de la même manière, avec un double tapotement. En revanche, pour réagir avec un autre émoji, il faudra toujours maintenir le texte pour choisir celui de notre choix. Notons qu'il est impossible de désactiver cette fonction pour le moment. Il faudra donc faire attention à ne pas appuyer deux fois sur un message par mégarde. Cette fonction est encore en phase de test, elle devrait être déployée auprès du grand public dans les prochaines semaines.

© WABetaInfo

Meta travaille également sur d'autres ajouts pour rendre WhatsApp plus amusant et convivial, notamment pour enrichir et égayer les appels vidéo. En effet, toujours dans la version bêta de l'application, WABetaInfo a découvert des effets et des filtres en réalité augmentée pour les appels vidéos (voir notre article). On trouvera notamment un outil de retouche pour lisser sa peau, un mode de faible luminosité pour améliorer la visibilité dans les environnements peu éclairés et un outil permettant de modifier l'arrière-plan pendant les appels. Là encore, cette fonction amusante et très attendue devrait être disponible pour tout le monde dans une prochaine mise à jour de WhatsApp !