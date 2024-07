Nearby Share : WhatsApp va simplifier le transfert de fichiers entre appareils

WhatsApp va ajouter une nouvelle fonction de partage, baptisée Nearby Share, permettant d'échanger des fichiers avec d'autres utilisateurs à proximité entre deux appareils tournant sous deux systèmes différents.

L'un des avantages dont bénéficient les utilisateurs de l'écosystème d'Apple est la communication entre leurs appareils grâce à la fonction AirDrop, qui permet d'envoyer et de recevoir rapidement des photos, des vidéos, des documents, des positions géographiques ou d'autres contenus sans fil entre plusieurs appareils. Du côté d'Android, les utilisateurs bénéficient de Nearby Share, une fonction qui permet d'échanger très facilement des fichiers entre un PC et un appareil Android placés à proximité. Mais comment faire pour échanger des documents entre deux smartphones ayant des systèmes d'exploitation différents ?

La solution pourrait bien venir de WhatsApp. En janvier dernier, Meta testait une fonction de partage de fichiers sur la version Android de son application (voir notre article). L'entreprise la teste désormais sur iOS. En effet, le site spécialisé WABetaInfo a découvert dans la version bêta 24.15.10.70 les prémices d'un système de partage local de documents, photos et vidéos du nom de Nearby Share. Le tout, sans avoir besoin de connexion Internet.

© WABetaInfo

Nearby Share sur WhatsApp : une fonction de partage entre iOS et Android

Grâce à Nearby Share sur WhatsApp, il sera possible à l'avenir de partager des fichiers d'un appareil Android à un appareil iOS et vice-versa, sans passer par Internet. Si cela est déjà actuellement possible par le biais de divers procédés, le processus reste cependant compliqué.

Notons toutefois que la fonction sur iOS est un peu différente de la version sur Android. Avec le système d'exploitation de Google, le module semble capable de détecter automatiquement les utilisateurs présents à proximité pour initier le partage. Sur iOS en revanche, il semblerait que l'utilisateur doive d'abord scanner un QR code affiché sur l'écran de l'iPhone à l'origine du partage pour se connecter à celui-ci. C'est dans ce QR code que se trouvent toutes les informations nécessaires pour la connexion. Il est donc impossible de se connecter à un inconnu sans le vouloir.

Comme pour l'ensemble des discussions WhatsApp, les transferts sont chiffrés de bout en bout et la fonction n'affiche que les noms d'utilisateur de l'expéditeur et du destinataire. La fonction étant encore en bêta, il n'y a aucune date officielle de son déploiement auprès de tous les utilisateurs. Mais son arrivée prochaine est une excellente nouvelle ! Cela facilitera grandement l'envoi de fichiers, qui sera bien plus rapide pour les fichiers prenant beaucoup de place ou lorsque la connexion Internet est lente, par rapport à un envoi par le biais d'une conversation.