Interface WhatsApp : préparez-vous à de gros changements

Il y a du changement sur WhatsApp ! La messagerie instantanée fait évoluer son interface au niveau des statuts et de la liste de chaînes recommandées. Un moyen de fluidifier la navigation tout en ajoutant une touche de modernité.

Au cours de ces derniers mois, WhatsApp n'a cessé d'évoluer avec une foule de nouveautés plus ou moins grandes, pour le plus grand plaisir de ses quelque deux milliards d'utilisateurs. Nouveaux filtres pour retrouver plus facilement vos messages, événements au sein des Communautés, intégration de Meta AI... Autant de fonctions très pratiques. Et Meta ne compte pas s'arrêter là ! Après avoir déployé une nouvelle barre de menu au sein de la version Android de WhatsApp et supprimé la couleur verte de la barre d'application supérieure, aboutissant à un rendu plus épuré et moins chargé pour la page d'accueil, l'entreprise s'attaque à la section "Actus". Comme l'a remarqué le site spécialisé WABetaInfo dans la version bêta 2.21.12.20 de l'application Android, la messagerie instantanée va avoir droit à un ravalement de façade !

© WABetaInfo

Interface WhatsApp : comme un petit air d'Instagram

Meta s'efforce de donner à WhatsApp un peu de modernité, notamment dans l'affichage des statuts. Ces derniers sont désormais présentés sous une forme rectangulaire, et non plus ronde, afin que les utilisateurs puissent les prévisualiser sans avoir à les ouvrir individuellement – un peu comme Instagram finalement ! La nouvelle barre de menu est toujours située en bas de l'écran.

La section pour la recommandation de chaînes, située en bas de l'onglet des mises à jour, a également droit à quelques changements. Elle passe d'une liste horizontale à une liste verticale afin de faciliter la navigation. Le défilement s'en retrouve fluidifié et la découverte de nouvelles chaînes se fait plus intuitivement. Un bouton "Explore more" permet de chercher des chaînes de façon plus précise. Tous ces changements sont encore en test, et nous ne devrions pas les voir déployés auprès du grand public avant plusieurs semaines.