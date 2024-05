"Dans quelques jours, WhatsApp ne fonctionnera plus du tout sur ces téléphones"

Attention si vous utilisez encore un smartphone ancien, car il pourrait ne plus être compatible avec WhatsApp dès le 1er juin !. Voici ce qu'il faut savoir pour continuer à profiter de la messagerie.

Avec plus de deux milliards d'utilisateurs dans le monde, WhatsApp fait incontestablement partie des applications les plus populaires actuellement. Non seulement elle a remplacé les traditionnels SMS dans nombre d'échanges, mais en plus, elle a popularisé les conversations de groupes entre proches comme entre collègues, en y ajoutant la visio, devenue incontournable aujourd'hui pour discuter en direct tout en se voyant. Mais si la célèbre messagerie de Meta ne cesse de s'améliorer et de s'enrichir au fil de ses nombreuses versions successives, elle doit aussi parfois faire fi du passé, en laissant des utilisateurs – ou plus exactement des appareils – sur la touche. Et c'est ce qui va se passer le 1er juin 2024, puisque la célèbre messagerie instantanée va recevoir une mise à jour sur Android et iOS qui la rendra incompatible avec certains anciens smartphones !

En effet, Meta exclut régulièrement des systèmes d'exploitation de WhatsApp pour des raisons à la fois fonctionnelles et pour éviter des problèmes de sécurité. Cette nouvelle version de la messagerie instantanée va apporter plusieurs améliorations en termes de sécurité, de performances et de compatibilité avec le matériel récent.

Jusque-là, WhatsApp acceptait les appareils fonctionnant au minimum sous Android 5.0 (et les versions ultérieures), sorti en 2014. La liste s'allonge toutefois un peu. Chez Samsung, les modèles Galaxy Core, Trend Lite, Galaxy Ace 2, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2 et Galaxy Trend 2 ne seront plus pris en charge. Pour LG, ce sera la fin des LG Optimus L3 II, Double LG Optimus L5II, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 double, LG Optimus L7 double, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Adopter, LG Lucide 2, LG Optimus F7.

Pour Huawei, il faudra dire adieu aux Ascend Mate, Ascend G740 et Ascend D2. Du côté des iPhone, les iPhone 6S, SE et 6S Plus ne seront plus pris en charge. Enfin, les Sony Xperia M, Lenovo A820, ZTE V956 - UMI X2, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand Mémo, Faea F1THL W8, Wiko Cink Cinq, Wiko Darkni et Arcos 53 Platine seront exclus. Pas de nouveautés du côté de Xiaomi, donc seuls les modèles tournant avec une version inférieure à Android 5.0 ne sont déjà plus dans la course.

Si jamais vous êtes concerné, pensez à mettre à jour le système d'exploitation de votre smartphone afin de prolonger la durée d'utilisation de la messagerie instantanée. Si, malheureusement, votre appareil a atteint la limite d'actualisation de son OS, il faudra songer à acheter un téléphone plus récent. Dans tous les cas, vous pourrez toujours utiliser WhatsApp, si, et seulement si, l'application est déjà installée sur votre appareil, dans une version compatible. Vous ne pourrez pas, en revanche, accéder aux futures mises à jour et aux nouvelles fonctions associées.