La Suite numérique : la solution bureautique française open source qui remplace les outils américains

Pour s'émanciper des solutions américaines, le Gouvernement continue d'enrichir la Suite numérique. Conçu pour l'administration publique, cet ensemble d'outils bureautiques collaboratifs intègre désormais un traitement de texte qui destiné à remplacer Google Docs et Microsoft 365.

Le récent comportement des géants de la tech américains, qui multiplient les appels du pied à Donald Trump en cautionnant sa politique protectionniste, inquiète fortement les utilisateurs français, qui craignent pour la sécurité de leurs données et pour leur souveraineté numérique. Certains vont même jusqu'à appeler au boycott des grandes plateformes et services numériques (voir notre article) ! Mais encore faut-il trouver des équivalents européens pour répondre à nos besoins !

Fort heureusement, Gouvernement a déjà une solution européenne pour l'administration française. En mai 2024, il lançait La Suite numérique, un ensemble d'outils bureautiques collaboratifs "conçu pour le secteur public et ouvert aux communs". Issue d'un partenariat avec les gouvernements allemands et néerlandais, elle offre une alternative nationale et open source aux solutions américaines dominantes du marché, tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des données de l'État dans un environnement de travail souverain. Une réponse aux préoccupations croissantes concernant la dépendance aux géants du numérique étrangers.

© Gouvernement français

La Suite numérique : un écosystème européen pour le travail collaboratif

La Suite numérique se compose de plusieurs logiciels :

Visio : l'équivalent de Meet ou Zoom, pour les visioconférences ;

Messagerie : l'alternative à Gmail pour le webmail ;

Tchap : l'alternative à Slack ou Teams pour la messagerie instantanée ;

Grist : le tableur collaboratif pour gérer les bases de données, comme Airtable ;

France Transfert : l'équivalent à WeTransfer, pour l'échange de fichiers volumineux sécurisé.

Ce mois-ci, l'écosystème accueille un petit nouveau, Docs, qui se veut une alternative à Google Docs et Microsoft Word pour la création et l'édition collaborative de documents. Il se concentre sur le contenu plutôt que sur la forme afin d'éviter de passer trop de temps sur la mise en page. En plus des outils de mises en forme habituels et l'ajout de texte, Docs peut prendre en charge des images, des vidéos, des sons et même des fichiers. Le logiciel intègre également de l'IA afin de reformuler, résumer ou traduire du texte, ainsi qu'un bouton d'export rapide en PDF et Docx, et des raccourcis vers les autres outils de la Suite numérique. Dans les semaines à venir, d'autres fonctions comme le support multi-pages et les commentaires devraient faire leur apparition.

© Gouvernement français

La Suite numérique : une solution à destination des professionnels

Gratuit et open source, Docs s'utilise depuis un navigateur Web. Il peut être utilisé hors ligne ou, à l'inverse, en ligne et en collaboration en temps réel avec d'autres utilisateurs. La gestion des droits d'édition ou de lecture des collaborateurs qui ont accès à un document ressemble à ce qu'on trouve sur Google Docs. Toutefois, la Suite numérique se destine pour l'instant uniquement aux professionnels. Ainsi, pour pouvoir s'y connecter, il faut s'identifier avec un compte ProConnect, l'équivalent pro de FranceConnect, qui demande notamment un numéro SIRET.

La Suite numérique doit faire face à plusieurs défis avant de réussir à s'imposer. Tout d'abord, il faudra convaincre les agents publics d'adopter ces nouveaux outils. Habitués à des solutions comme Microsoft 365 ou Google Workspace, certains d'entre eux pourraient être quelque peu réticents au changement. Il faudra également s'assurer de l'interopérabilité de ces outils avec ceux existants, de façon à ce que la transition se fasse en douceur. Car la Suite ne sera pas adoptée par l'administration du jour au lendemain...