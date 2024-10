Microsoft Office 2024 : la version hors ligne et sans abonnement est disponible pour tout le monde

La cuvée 2024 de la célèbre suite bureautique de Microsoft est arrivée, pour les particuliers et pour les entreprises. Contrairement à la formule par abonnement Microsoft 365, cette version peut être achetée à vie et utilisée sans Internet.

Microsoft l'avait confirmé en mars dernier et c'est désormais chose faîte : une version d'Office millésimé 2024 avec achat de licence perpétuelle est désormais disponible. Comme nous vous l'expliquions en détail dans cet article, cette nouvelle mouture de la célèbre suite bureautique fonctionne donc hors ligne et sans abonnement à la formule Microsoft 365.

Elle intègre certaines des nouveautés introduites au cours des trois dernières années dans Microsoft 365, mais fait l'impasse sur les outils d'édition collaborative et les fonctions d'intelligence artificielle liées à Copilot. Malgré ces limitations quelque peu arbitraires, Office 2024 demeure un choix intéressant pour les entreprises ayant besoin d'une suite bureautique fonctionnant dans un environnement isolé, et pour les particuliers qui souhaitent amortir le coût d'acquisition du logiciel sur le long terme.

Office 2024 : une version LTSC pour les entreprises

Après la publication d'une préversion de test en avril, Microsoft annoncait la semaine dernière la disponibilité prochaine de la version définitive d'Office 2024 LTSC, pour Long Term Servicing Channel. Cette déclinaison, exclusivement destinée aux entreprises et aux organisations professionnelles, est donc disponible depuis le 1er octobre 2024, avec un prix en augmentation de 10 % par rapport à la cuvée 2021 selon les dires de Microsoft.

Cette version est uniquement accessible via l'achat de licences en volume par les clients professionnels, vous ne la trouverez donc pas en vente telle quelle sur Internet. Attention toutefois, des licences "d'occasion" d'Office 2024 LTSC seront sans doute prochainement proposés par les revendeurs du "marché gris". Soyez vigilant avec ces offres, car si elles sont attrayantes par leur prix bas (quelques euros !), elles sont la plupart du temps à "usage unique" et ne peuvent pas être réutilisées lors de la réinstallation du système d'exploitation ou l'achat d'un nouvel ordinateur.

Notons par ailleurs que, comme Microsoft le rappel avec insistance, Office 2024 LTSC sera figée en termes d'outils et de fonctions, et ne recevra que des mises à jour de sécurité après sa sortie. Du côté des nouveautés par rapport à Office 2021, des ajouts intéressants mais rien de révolutionnaire : un thème graphique modernisé, quelques outils d'accessibilité, la prise en charge du format ODF 1.4 ou encore l'ajout d'une grosse dizaine de fonctions et de nouveaux graphiques dynamiques dans Excel.

Office 2024 : une version Famille à prix constant pour les particuliers

Bonne surprise : tandis que la firme de Redmond était resté relativement vague, lors de son annonce de la semaine dernière, sur la date de sortie de la version grand public d'Office 2024, celle-ci a finalement pointé le bout de son nez le 1er octobre, comme la mouture LTSC. Il est donc dès à présent possible d'acheter une licence à vie d'Office Famille 2024 sur le site officiel de Microsoft.

Contrairement à la déclinaison pour les entreprises, le prix public de la version pour les particuliers reste le même, à savoir 149 € par licence. À ce tarif, on a donc droit à l'installation et l'utilisation d'Office Famille 2024 sur un PC (WIndows ou macOS) à la fois. La suite comprend les applications Word, Excel, PowerPoint et à priori OneNote (la page du tableau comparatif des différentes offres d'Office indique que non, tandis que celle d'Office Famille 2024 dit que oui).

Comme pour la version LTSC, la déclinaison Famille est donc privé des outils de co-édition en temps réel et "d'intelligence artificielle", et ne recevra, à priori encore une fois, aucune mise à jour fonctionnelle après sa sortie. Compte tenu de toutes les limitations énumérées et de son prix très élevée, il est difficile de voir l'intérêt d'une telle dépense dans un cadre non professionnelle. Pour les études comme pour la maison, d'autres solutions existent, tout aussi complètes et totalement gratuites, comme OnlyOffice, FreeOffice ou la bien connue LibreOffice.