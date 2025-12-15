Google offre la traduction vocale en temps réel à tout le monde

Grâce à Gemini, Google Traduction rend la traduction vocale en temps réel accessible à tout le monde, sans distinction de plateforme ou d'écouteurs. Mieux encore, l'appli comprend aussi l'argot et les autres expressions idiomatiques.

Après avoir été retardé par la Commission européenne, Apple déploie enfin sa fonction de traduction vocale instantanée qui avait suscité tant d'émerveillement. Enfin, pour ceux qui peuvent en profiter, car la fonction est réservée aux AirPods Pro 3, aux AirPods Pro 2 et aux AirPods 4 avec ANC, et nécessite un iPhone compatible avec Apple Intelligence, soit à partir de l'iPhone 15 Pro. Bref, elle est proposée dans un écosystème fermé et limitée à certains modèles récents d'écouteurs et d'iPhone, et donc à des utilisateurs au portefeuille bien garni. En plus, seule une dizaine de langues, dont l'anglais, le français et le japonais, sont prises en charge.

Mais c'était sans compter sur Google, qui effectue une contre-attaque surprise ! Dans un billet de blog publié le 12 décembre 2025, l'entreprise annonce une intégration plus poussée de Gemini dans Google Traduction, rendant notamment la fonction de traduction vocale en temps réel compatible sur iOS et Android avec tous les écouteurs, avec de nombreuses langues prises en charge. Au contraire de son concurrent, elle s'affranchit donc des contraintes matérielles et vise d'entrée de jeu un déploiement à portée mondiale.

Google Traduction en temps réel : une fonction accessible à tous

La firme de Mountain View déploie une version bêta de la traduction vocale en direct intégrée directement à Google Traduction, la rendant accessible depuis n'importe quel smartphone, qu'il tourne sous Android ou iOS, avec n'importe quels casque ou écouteurs – et plus seulement les derniers Pixel Buds 2a. Elle permet ainsi d'écouter directement la traduction d'une conversation, d'un discours ou d'un contenu audio étranger, quasiment comme si l'on comprenait cette langue. En outre, Google promet des résultats plus naturels, avec le ton, l'intonation et les expressions idiomatiques du locuteur préservés, le tout sans passer par une traduction littérale souvent approximative.

© Google

Cette amélioration est en cours de déploiement sur Android pour les utilisateurs résidant aux États-Unis, au Mexique et en Inde, avec plus de 70 langues compatibles. Elle sera disponible sur iOS et dans d'autres pays en 2026. Pour l'utiliser, il suffit de brancher ses écouteurs ou son casque, d'ouvrir l'application Google Traduction, d'appuyer sur "Traduction en direct" et d'écouter une traduction instantanée dans la langue de son choix.

Mieux encore, l'application abandonne enfin ses traductions robotiques pour mieux prendre en compte le contexte, les expressions idiomatiques, l'argot et les tournures naturelles du langage, ce qui rend les résultats nettement plus fluides et proches de la façon dont un humain pourrait reformuler une phrase. Cette amélioration est intégrée à une mise à jour disponible dès à présent aux États-Unis et en Inde, assurant la traduction entre l'anglais et près de 20 langues, dont l'espagnol, l'hindi, le chinois, le japonais et l'allemand, dans l'application Translate (Android et iOS) et sur le Web.

© Google

Parallèlement, Google Translate évolue aussi comme outil d'apprentissage des langues. En août dernier, le service se dotait d'une nouvelle fonction permettant d'apprendre de nouvelles langues avec des leçons personnalisées et l'intelligence artificielle, un peu comme ce que propose Duolingo (voir notre article). L'accès est désormais étendu à près de 20 nouveaux pays, avec de nouveaux cours adaptés à différents profils linguistiques.