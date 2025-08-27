Google Traduction se transforme en prof de langues avec ce nouveau mode 

Google Traduction se dote d'une nouvelle fonction permettant d'apprendre de nouvelles langues avec des leçons personnalisées et l'intelligence artificielle. Un très sérieux concurrent pour la célèbre application Duolingo.

Depuis dix-huit ans maintenant, Google Traduction vient en aide aux utilisateurs ayant besoin de s'exprimer dans une langue étrangère, au point de devenir un outil indispensable au quotidien. Car, grâce à sa technique de deep learning ("apprentissage profond" en français), qui lui permet d'imiter le fonctionnement du cerveau humain grâce à un réseau de neurones artificiels et donc d'apprendre de ses erreurs, l'application est devenue bien plus qu'un simple dictionnaire de traduction. Ainsi, elle peut aujourd'hui reconnaître l'écriture manuscrite, lire en quelques secondes de longs textes d'actualités publiés sur le Web dans la langue de notre choix et joue même les interprètes pour faciliter les échanges verbaux, le tout gratuitement !

Mais l'ambition de Google est insatiable ! L'entreprise a annoncé dans un billet de blog l'intégration prochaine d'une nouvelle fonction, baptisée Practice ("Entraînement" en français), pour apprendre la langue de son choix. Celle-ci avait déjà été découverte un peu plus tôt par nos confrères d'Android Authority, qui étaient parvenus à l'activer en version bêta. De quoi marcher sur les plates-bandes de Duolingo !

Google Traduction Practice : un futur concurrent à Duolingo ?

Intégrée directement à l'application de Google, dans un onglet spécifique, la fonction Practice permet d'apprendre une nouvelle langue. L'utilisateur doit commencer par renseigner son "objectif d'apprentissage" par le biais d'un prompt, pour obtenir un résultat personnalisé – par exemple "je pars en voyage au Japon l'été prochain et j'aimerais apprendre quelques bases d'ici là". Le service évalue ensuite son niveau de maîtrise (débutant, basique, intermédiaire ou avancé), puis s'appuie sur Gemini pour lui concocter des leçons personnalisées et différents scénarios, portant sur la nourriture et les boissons, les salutations et les présentations ou encore la demande d'itinéraire.

Ces scénarios sont ensuite divisés en sous-thèmes. Par exemple, celui de "demander son chemin" comprend des sous-thèmes "se perdre près de l'hôtel", "trouver un restaurant précis" et "localiser la gare". Si rien ne convient, il est toujours possible de créer son propre scénario, en appuyant sur "Créer votre propre scénario d'entraînement". Il suffit ensuite de saisir une invite textuelle pour décrire son scénario personnalisé, même si Google Traduction propose des suggestions telles que "Demander un plat végétarien" et "Passage à l'immigration". Le tout est bien entendu lié à l'objectif annoncé à l'IA au tout début. Ainsi, pour un étudiant avec un niveau intermédiaire en espagnol partant à l'étranger, l'outil peut générer une conversation autour des repas avec la famille d'accueil.

© Google

Une fois que c'est fait, l'application interroge l'utilisateur par session. Il y a de tout : compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale… La fonction Practice se charge d'enregistrer les objectifs et les mots appris, et propose des activités quotidiennes, avec un système de points, afin d'inciter l'utilisateur à revenir et à pratiquer – un peu comme ce que fait Duolingo.

À son lancement, ce mode sera disponible gratuitement en bêta pour les anglophones apprenant l'espagnol ou le français, ainsi que pour les hispanophones, francophones et lusophones souhaitant apprendre l'anglais. D'autres langues seront rajoutées par la suite.

En parallèle, Google lance un mode "Live", qui permet de tenir une conversation fluide avec une personne parlant une autre langue. Ainsi, il génère une transcription et une traduction audio simultanées, permettant aux deux interlocuteurs de suivre l'échange en temps réel. Ainsi, après avoir sélectionné la langue à traduire, l'IA va écouter l'utilisateur, traduire ce qu'il dit en direct, puis écouter la réponse de l'interlocuteur et la traduire, avant de revenir vers l'utilisateur, jusqu'à ce que la conversation s'arrête. Les traductions se font à voix haute pour que chacun puisse les entendre. Cette nouveauté, qui prend en charge plus de 70 langues, est disponible dès aujourd'hui aux États-Unis, en Inde et au Mexique.