La publicité devrait bientôt arriver dans ChatGPT pour les comptes gratuits

C'était prévisible : les utilisateurs gratuits de ChatGPT verront bientôt de la publicité dans leurs conversations. C'est ce que suggère le code découvert dans l'application. Un changement de modèle économique qui n'est pas sans conséquence.

Depuis son lancement en novembre 2022, ChatGPT a su conquérir le cœur de millions d'utilisateurs. Toutefois, sa gratuité était sans doute trop belle pour durer. Pour continuer à croître et à innover, le service doit trouver un modèle économique viable – et les abonnements payants seuls ne suffisent pas. Les coûts de développement et d'exploitation des modèles d'IA par OpenAI demeurent astronomiques et l'entreprise a bien besoin de rentrées d'argent supplémentaires. C'est pourquoi ChatGPT commence à intégrer des services de Shopping – ce qui lui garantit une commission sur les ventes générées (voir notre article). Mais ce levier, s'il s'avère prometteur, ne constitue encore qu'un maigre début. Aussi, la firme pourrait bien se tourner vers la publicité.

Pourtant, Sam Altman s'est toujours montré contre, n'hésitant pas à qualifier l'association entre IA et publicité de "dérangeante", et a plusieurs fois manifesté sa volonté de n'y recourir qu'en "dernier recours". Il tient au fait que les utilisateurs sachent que leurs réponses ne sont pas influencées par les annonceurs. Mais la réalité économique semble avoir rattrapé ses idéaux ! Un développeur indique sur X avoir découvert, dans la dernière version bêta de l'application Android de ChatGPT (version 1.2025.329), des éléments de code annonçant l'apparition de publicités, avec des références aux annonceurs, à de la publicité affichée dans la recherche ou sous forme de carrousel, ou encore sur le ciblage des utilisateurs.

Pub dans ChatGPT : une intégration qui soulève des problèmes

Le développeur Tibor Blaho a trouvé au sein de l'APK de ChatGPT plusieurs mentions de "fonction publicitaires", "annonce de recherche", "carrousel d'annonces de recherche" et "contenu bazar". Si rien n'est officiel et que ces options sont pour l'instant désactivées pour le grand public, leur intégration technique prouve que le développement est tout de même à un stade assez avancé. D'après les premiers éléments, la publicité devrait d'abord apparaître dans les fonctions de recherche et de recommandation produits, plutôt que dans l'ensemble des conversations. Un peu comme ce qui se fait déjà avec la recherche Google en somme, où les annonces sponsorisées côtoient les résultats.

Il est logique que les utilisateurs de comptes gratuits soient les premiers concernés. Et autant dire que l'équation risque de changer radicalement. Le profil de chacun sera déterminé grâce à leur historique de conversation et au niveau colossal de données aspirées par le chatbot. Les données personnelles ont toujours été le nerf de la guerre dans l'industrie de la publicité, mais là, nous risquons d'atteindre un tournant. Car OpenAI va être en possession de données beaucoup plus intimes et précises que celles collectées par les systèmes "classiques". Avec ChatGPT, les utilisateurs livrent naturellement leurs pensées les plus intimes.

Aujourd'hui, l'entreprise de Sam Altman a l'influence nécessaire pour s'imposer sur ce marché. Avec 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires estimés fin 2025, 5 à 6 milliards de visites mensuelles et 2,5 milliards de prompts envoyés chaque jour, le chatbot possède une sacrée audience ! Reste que l'arrivée de la publicité soulève quelques questions fondamentales : comment garantir la neutralité des réponses ? Comment parvenir à distinguer le contenu sponsorisé et le contenu généré ? Quel sera l'impact sur la confiance des utilisateurs ? Et qu'est-ce que cela implique, lorsque l'on sait que l'IA est capable d'influencer leurs décisions et de nouer une relation intime avec eux ? Autant de points qu'il va falloir surveiller étroitement, surtout quand on connaît la tendance d'OpenAI à tester des nouveautés en direct et à réparer les pots cassés après.