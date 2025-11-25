Avec Recherche Shopping, ChatGPT vous aide pour vos achats en ligne

ChatGPT s'enrichit de Recherche Shopping, une nouvelle fonction destinée à vous aider à trouver les meilleurs produits selon vos besoins lors de vos emplettes en ligne, avec des guides d'achats réalisés par IA.

En quelques années, ChatGPT est passé de robot conversationnel basique à un véritable assistant à tout faire. Depuis avril, le chatbot d'OpenAI permet même aux utilisateurs d'acheter des produits en ligne. À partir d'une simple demande, il propose une sélection de modèles chez différents marchands et génère des avis afin de les aider à faire de meilleurs choix (voir notre article).

En septembre, OpenAI a intégré dans son chatbot Instant Checkout, un outil qui permet de réaliser des achats en ligne directement depuis son interface, sans passer par le site du marchand – même si, pour l'instant, il ne fonctionne qu'avec l'Etsy américain.

ChatGPT poursuit un peu plus son incursion dans l'univers du e-commerce avec une nouvelle fonction. Baptisée "Recherche Shopping", elle vise à aider les utilisateurs à choisir le bon produit en fonction de leur budget et de leurs besoins, en réalisant des guides d'achat personnalisés. L'entreprise a commencé à la déployer le 24 novembre 2025 sur mobile et sur Web, y compris en France, comme elle l'annonce dans un billet de blog. Elle promet "une utilisation quasi illimitée à tous les abonnés pendant toute la période des fêtes".

Recherche Shopping : des guides d'achats personnalisés avec ChatGPT

Pour activer cette fonction, il suffit de se rendre sur l'interface de ChatgPT, de cliquer sur l'icône "+" du champ de saisie, et de choisir l'option "Recherche shopping" dans le menu déroulant. Il ne reste alors plus qu'à formuler sa demande – "Aidez-moi à choisir entre ces trois vélos", "Je cherche un cadeau pour ma nièce de quatre ans qui adore l'art" ou encore "Trouver l'aspirateur balai sans fil le plus silencieux pour un petit appartement".

Pour affiner sa recherche, le chatbot peut poser des questions précises sous forme de cases à cocher afin de bien saisir les attentes de l'utilisateur – par exemple, pour l'achat d'une robe, l'IA va s'enquérir de la longueur de la robe désirée, son type de manche, d'une fourchette budgétaire, etc. Elle va ensuite parcourir des dizaines de sites pour créer le fameux guide personnalisé, tout en s'appuyant sur sa mémoire et ses connaissances sur son interlocuteur.

Après quoi, elle va répertorier les prix, la disponibilité de l'article, les avis des clients, les caractéristiques techniques et les images des produits, le tout en quelques minutes. Le résultat est clairement représenté, avec un tableau pour avoir une vue d'ensemble et effectuer des comparaisons entre les différents articles.

Recherche Shopping : bientôt des achats directement dans ChatGPT

Notons que ChatGPT était déjà capable de générer des guides d'achats, mais il fallait en faire spécifiquement la demande. Avec cette nouvelle fonction, OpenAI facilite le processus en permettant d'en créer un automatiquement une fois l'outil sélectionné. Ce dernier repose sur un modèle GPT-5 mini spécifiquement entraîné pour le shopping.

De ce fait, il est capable de faire face à des achats techniques et complexes, dans le domaine de l'électronique, de la beauté, maison et jardin, de la cuisine ou encore de l'électroménager par exemple. Reste à voir comment la sélection est faite. En avril dernier, l'entreprise assurait que ChatGPT ne faisait pas dans la publicité et que les articles mis en avant n'étaient pas sponsorisés, contrairement à Google.

Pour l'instant, si un utilisateur souhaite passer à l'étape de l'achat, il est redirigé vers le site du revendeur, mais l'achat direct via Instant Checkout sera disponible ultérieurement pour certains marchands.

Reste que l'idée de ne plus avoir à scroller des dizaines de pages et à ouvrir une série d'onglets est attrayante. Pour OpenAI, il s'agit façon de monétiser son "parc" de 700 millions d'utilisateurs, tout en attaquant frontalement Google, son grand concurrent de toujours, et son service Shopping.