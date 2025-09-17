Google prépare une application de recherche sur PC pour Windows

Des années après une première tentative, Google va proposer une application de recherche pour Windows. Capable de trouver des fichiers sur PC et sur le Web, elle intègre Lens, Drive et un mode IA. Un sérieux concurrent pour Copilot.

Il arrive souvent que l'on ait besoin de retrouver un fichier stocké sur un PC, en ne se souvenant que de son nom – ou d'une partie de son nom –, sans avoir la moindre idée de l'endroit où il est rangé. Pas question alors de parcourir un à un tous les dossiers de l'ordinateur, surtout lorsque plusieurs dispositifs de stockage (disques durs, SSD, clés USB) renferment des centaines de dossiers et de sous-dossiers. Certes, l'outil de recherche intégré à Windows existe – il prend également en charge la recherche Web. Mais, comme chacun l'a sans doute déjà constaté, il se révèle plutôt lent, même si Microsoft l'a bien amélioré au fil du temps, notamment en intégrant Copilot.

Il existe bien sûr de petits outils de recherche locale très rapides et gratuits, comme l'excellent Everything. Mais, cette fois, c'est le grand concurrent de la firme de Redmond qui vole à la rescousse des pauvres utilisateurs. Comme il l'a annoncé dans un bref billet de blog, Google teste actuellement un logiciel expérimental pour Windows permettant d'effectuer une recherche dans les fichiers en local ainsi que sur le Web, sans avoir à changer de fenêtre ou interrompre leur flux.

Recherche Google dans Windows : des fonctions complètes pour une recherche poussée

Une fois l'appli installée, l'utilisateur est invité à se connecter avec son compte Google, puis à donner son consentement. Une fenêtre s'affichera alors pour lui proposer d'autoriser l'application à accéder aux fichiers locaux de sa machine et à Google Drive. Le logiciel peut alors être lancé à n'importe quel instant, via le raccourci clavier Alt + Espace – ou tout autre raccourci personnalisé par l'utilisateur. Un champ de recherche apparaît alors.

© Google/The Verge

L'application Google pour Windows se veut particulièrement complète. En plus de fouiller les pages Web, elle cherche également dans les fichiers locaux, les documents Google Drive et les applications installées sur l'ordinateur. Tout est présenté dans une seule interface, avec la possibilité de désactiver certaines options si l'on préfère se limiter à la recherche Web par exemple.

Mais en plus d'une recherche classique, le logiciel intègre Google Lens, sa technologie de recherche visuelle dopée aux algorithmes. Capturer une partie de l'écran permet d'obtenir instantanément des traductions, d'identifier un objet, de retrouver la source ou des informations sur une image, etc. Il est également possible d'activer le mode IA dans les réglages, afin d'obtenir des réponses plus élaborées, sous forme conversationnelle, un peu comme ce que propose Copilot ou des chatbots comme ChatGPT – mais sans avoir besoin d'onglets annexes.

L'application est encore au stade expérimental et est, de ce fait, téléchargeable depuis les Search Labs de Google, où l'entreprise teste ses projets en avant-première. Elle est cependant réservée aux comptes personnels Google aux États-Unis pour le moment, et prend uniquement en charge l'anglais. Les utilisateurs français vont donc devoir patienter un peu avant de pouvoir en profiter.

Recherche Google dans Windows : concurrence et collecte de données

Ce n'est pas la première tentative de ce genre de la part de Google. Entre 2004 et 2011, le géant du numérique distribuait gratuitement Google Desktop Search pour Windows. L'outil permettait l'indexation et la recherche de multiples contenus locaux : fichiers Word, Excel, PDF, courriels, fichiers de chat, historique Web, etc. Mais le service a finalement été abandonné après que Google a constaté que beaucoup de fonctions de recherche locale étaient devenues redondantes, les systèmes d'exploitation ayant amélioré leurs propres capacités de recherche et le stockage se déplaçant progressivement vers le cloud.

En comparaison, la nouvelle appli de Google semble moins mettre l'accent sur les chats et e-mail clients, et a la bonne idée d'inclure Google Lens, Drive et le mode IA, le tout avec une interface et une intégration qui seront certainement plus modernes. Reste que, pour accéder aux fichiers locaux, à l'écran et à toutes les autres informations, l'application devra avoir des permissions importantes, ce qui soulève des questions sur la confidentialité des données des utilisateurs. De plus, l'indexation locale consomme des ressources ; il faut voir comment Google gèrera cela pour rendre le tout le plus léger possible.

Enfin, il faut garder en tête que Windows propose déjà un moteur de recherche interne avec Microsoft Copilot et Windows Search, de même qu'Apple sur macOS avec Spotlight. Pour que cette application soit utile, elle devra donc être plus efficace et plus pratique que ce que Microsoft propose déjà.