Gemini pour enfants : Google lance son IA spéciale pour assister les petits

Google déploie un mode enfant pour Gemini sur Android. L'IA permet notamment d'aider aux devoirs, de raconter des histoires ou encore de répondre à des questions, le tout avec davantage de restrictions et protections.

Voilà qui promet ! Depuis que la course à l'intelligence artificielle a débuté fin 2022 avec le lancement de ChatGPT, Google s'efforce d'intégrer Gemini, son chatbot à tout faire, à absolument tous ses services : dans Google Messages, dans Google Maps, dans Gmail, dans Chrome, dans Traduction... Mais il y a une cible que l'entreprise n'est pas encore parvenue à atteindre : les enfants. Qu'à cela ne tienne, l'entreprise a vite corrigé son oubli ! Comme elle l'avait annoncé en avril dernier, elle déploie dès à présent Gemini for Kids, une version adaptée aux enfants de son assistant d'intelligence artificielle, sur les appareils Android.

Gemini for Kids : une IA pour aider à faire les devoirs

Le nouveau mode pour enfant comprend l'arrivée d'un écran d'accueil dédié, ainsi que des fonctions pour créer des histoires et les raconter grâce à l'assistant vocal, répondre à des questions et obtenir de l'aide pour les devoirs. Si Gemini était déjà capable de réaliser toutes ces actions, cette nouvelle version s'efforce de garantir un environnement numérique plus sûr. Comme l'indique le New York Times, Google a développé des filtres spécifiques pour empêcher la génération de contenus dangereux ou inadaptés. Reste que l'IA peut faire des erreurs, aussi les enfants peuvent risquer d'être "confrontés à des contenus que vous ne souhaitez pas qu'ils voient". Du côté de la confidentialité des données, autre point sensible quand il est question des IA, l'entreprise assure que les échanges des enfants avec l'IA ne pourront pas servir à entraîner les algorithmes et que l'outil fera l'objet de mesures de protections renforcées et d'un contrôle parental strict.

Gemini for Kids sera accessible dès la semaine prochaine aux États-Unis et dans certains marchés, mais sera strictement réservé aux comptes d'enfants rattachés à celui d'un adulte via le système Family Link. Reste qu'il s'agit d'un pari risqué pour Google, car l'IA n'a pas bonne réputation auprès des plus jeunes. On pense notamment aux polémiques autour de Snapchat My AI, qui donnait des conseils dangereux aux adolescents, ou encore Character.ia, l'IA qui permet de discuter avec les personnes ou personnages de son choix et s'est révélé avoir de lourdes conséquences sur la santé mentale des jeunes...