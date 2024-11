Google Agenda permet maintenant de gérer des tâches sans Google Tasks

Google fait évoluer la gestion des tâches dans Agenda. Plus besoin de passer par l'appli Tasks pour gérer des événements et des to-do-lists : tout se fait désormais directement dans la calendrier !

Comme la plupart des utilisateurs possédant un smartphone tournant sous Android, vous utilisez certainement Google Agenda, qui est préinstallé par défaut sur votre appareil. Ce service du géant d'Internet n'a eu de cesse d'évoluer depuis sa sortie il y a quatorze ans, pour proposer aujourd'hui une gestion simple et complète des calendriers adoptée par des millions d'internautes. Quelques tapotements de doigt suffisent pour créer des agendas personnalisés rassemblant les rendez-vous professionnels, les événements familiaux auxquels on doit assister, les dates d'anniversaire à ne pas manquer, etc. Mieux encore, on peut aisément les partager auprès de tous ses contacts.

Le mois dernier, Google testait l'intégration de nouvelles fonctions destinées à renforcer la gestion des tâches directement au sein de cette application, un peu comme ce que propose déjà Google Tasks (voir notre article). Désormais, le service permet de consulter, d'organiser et de cocher ses to-do lists directement depuis l'interface principale, sans avoir à passer par Google Tasks. Une excellente nouvelle que l'entreprise nous partage dans son communiqué.

Google Agenda : une gestion des tâches mieux intégrée

Actuellement, Google Agenda affiche bel et bien les tâches créées via l'application Tasks, mais les fonctions sont limitées. Pour modifier une sous-tâche ou effectuer des actions plus complexes, les utilisateurs sont systématiquement redirigés vers l'application Tasks. À présent, grâce à cette mise à jour, il est possible de consulter et gérer toutes leurs tâches, y compris celles qui ne sont pas associées à une date, directement depuis l'application.

© Google

De plus, une nouvelle icône dédiée aux tâches fait son apparition en haut à droite de l'application. En appuyant dessus, on accède à l'interface Google Tasks, où il est possible d'ajouter, de modifier et de marquer comme terminées les tâches directement dans l'agenda. Plus besoin de passer constamment d'une application à une autre !

Gestion des tâches dans Google Agenda : vers la fin de Google Tasks ?

Avec cette nouveauté, Calendrier continue de s'affirmer comme un outil réellement indispensable pour organiser sa vie quotidienne. Toutefois, cela rend Google Tasks bien moins indispensable, puisque toutes les fonctions principales de gestion des tâches sont intégrées dans Google Agenda. De quoi annoncer la fusion des deux applications ? Ce serait dommage car, après des années d'errance, Google Tasks devient enfin un outil de création et de gestion de tâches digne de ce nom. Peu puissant mais efficace, il bénéficie d'une excellente intégration au sein de l'écosystème de Google. Il pourrait bien recevoir par la suite d'autres innovations de la part de la firme de Mountain View.

Cette mise à jour est en cours de déploiement auprès des utilisateurs de comptes Google personnels, Workspace et Workspace Individual. Elle reste pour l'instant exclusive aux appareils Android, et on ne sait pas quand elle arrivera sur iOS