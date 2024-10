Google Agenda s'offre une nouvelle interface avec un mode sombre

Google Agenda sur le Web évolue avec une nouvelle interface plus moderne qui profite enfin d'un mode sombre. En parallèle, l'éditeur prépare l'intégration de puissantes fonctions de gestion des tâches.

Google Agenda n'a eu de cesse d'évoluer depuis sa sortie il y a quatorze ans, pour proposer aujourd'hui une gestion simple et complète des calendriers adoptée par des millions d'internautes. Quelques tapotements de doigt suffisent pour créer des agendas personnalisés rassemblant les rendez-vous professionnels, les événements familiaux auxquels on doit assister, les dates d'anniversaire à ne pas manquer, etc. Mieux encore, on peut aisément les partager auprès de tous ses contacts.

Mais si le service est utilisé quotidiennement sur smartphone, le géant d'Internet n'en oublie pas pour autant la version Web. Dans un billet de blog, Google annonce une toute nouvelle interface pour Google Agenda sur le Web, qui tire notamment parti des codes esthétiques de Material Design 3, ainsi que l'ajout très attendu du mode sombre, déjà présent depuis cinq ans sur la version Android. Une évolution qui s'inscrit dans la continuité des dernières mises à jours apportées aux interfaces des applications Gmail, Docs, Sheets, Slides et Drive.

© Google

Google Agenda : une interface modernisée et un mode sombre

Le nouveau design de Google Agenda tire parti du langage visuel Material You, lancé en même temps qu'Android 12, que Google applique petit à petit à l'ensemble de ses services. L'affichage principal de l'agenda est désormais contenu dans un cadre aux coins arrondis, avec des barres latérales et supérieures repensées, des polices plus lisibles et des icônes plus modernes. Le rendu est beaucoup plus lisible et accessible. De quoi afficher une cohérence visuelle entre l'ensemble des outils.

Mais l'élément le plus attendu de cette mise à jour est sans doute l'introduction du mode sombre, une option très attendue qui s'active depuis les paramètres, dans la section "Apparence". Il permet d'adapter l'agenda à un environnement peu lumineux, afin d'assurer un meilleur confort de lecture et de consommer moins de batterie. Attention, cette mise à jour pourrait affecter le bon fonctionnement de certaines extensions, aussi Google recommande de signaler les problèmes rencontrés aux développeurs des extensions en question.

© Google

Cette mise à jour est en cours de déploiement et devrait être disponible dans les prochaines semaines pour tous les utilisateurs de Google Agenda sur le Web, que ce soit pour les comptes personnels ou les abonnés Workspace.

Google Agenda : l'ajout prochain de fonctions de Google Task

Mais Google ne compte pas s'arrêter là. Le géant d'Internet teste l'intégration de nouvelles fonctions destinées à renforcer la gestion des tâches directement au sein de cette application, un peu comme ce que propose déjà Google Tasks. Nos confrères d'Android Authority ont découvert, dans la version 2024.42.0 de l'APK de l'application mobile, que les utilisateurs d'Agenda pourraient bientôt gérer les sous-tâches, une option jusqu'alors réservée à l'application Tasks elle-même. Auparavant, lorsqu'un utilisateur souhaitait ajouter ou modifier une sous-tâche, Agenda l'orienterait vers l'application principale.

Avec cette mise à jour, Agenda pourrait permettre de travailler avec des tâches à un niveau beaucoup plus approfondi, y compris la modification de sous-tâches. Nous pouvons également noter l'apparition d'une nouvelle interface pour gérer les listes de tâches, comme ce à quoi nous sommes habitués avec Tasks. De quoi annoncer la fusion des deux applications ?

© Android Authority

Enfin, Google Agenda introduit une option pour désactiver les illustrations d'événements, qui sont déclenchées par des mots-clés dans les descriptions d'événements, tels que "anniversaire" ou "café". Si ces éléments visuels ajoutent un aspect ludique et facilitent l'identification rapide des rendez-vous, ils peuvent toutefois surcharger l'affichage. Actuellement en déploiement progressif, cette fonctionnalité devrait être disponible pour tous dans les prochaines mises à jour.