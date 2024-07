Grand nettoyage sur le Play Store : Google ne veut plus d'applications pourries

Google va entamer un grand nettoyage dans le Play Store en supprimant des milliers d'applications de mauvaise qualité proposées sur sa boutique. Espérons que cette opération sera vraiment efficace.

On le sait, le Play Store n'est pas la boutique d'applications la plus sûre, malgré tous les efforts de Google pour détecter les applications vérolées. C'est un éternel jeu du chat et de la souris auquel se livrent l'entreprise et les cybercriminels. Un des problèmes qui revient souvent est la présence d'applications clones, qui se font passer pour des applications légitimes et dupent l'utilisateur quant à leur origine. Cependant, un autre problème réside dans la qualité des applications.

En effet, le Play Store compte à ce jour environ 3,3 millions d'applications, contre environ 2 millions sur l'App Store. Parmi celles-ci se trouvent des applis trompeuses ou de faible valeur, qui ne sont là que pour récupérer les données personnelles des utilisateurs. Aussi, pour lutter contre ce phénomène, Google vient de mettre à jour sa politique de "Spam et fonction minimale" concernant les applications éligibles à apparaître dans le Play Store. Celle-ci s'appliquera à partir du 31 août prochain, ce qui va entraîner une grande purge des applis ne répondant pas aux nouvelles "normes de qualité".

Nettoyage du Play Store : vers des applications de qualité

Google va s'attaquer en priorité aux applications statiques et n'ayant pas de fonctions spécifiques, comme celles qui se contentent d'afficher du texte ou de lire un PDF. L'entreprise va également se délester des applis offrant peu de contenu, comme celles qui fournissent un seul fond d'écran. Bien évidemment, elle va aussi interdire les applications sans aucune fonction, celles qui plantent, qui forcent la fermeture ou qui fonctionnent de manière anormale. En revanche, Google ne se prononce pas sur les applications qui proposent des fonctions basiques déjà nativement disponibles sur tous les smartphones Android, comme les lampes torches et les lecteurs de QR code, qui pullulent dans le Play Store.

Cette initiative de Google s'inscrit dans la continuité d'une démarche antérieure. En 2023, le géant du numérique avait déjà bloqué plus de 2,28 millions d'applications jugées non conformes à ses directives et écarté près de 200 000 propositions d'applications. L'objectif est d'améliorer la sécurité des utilisateurs sur les appareils Android, tout en renforçant la crédibilité du Play Store face aux boutiques d'applications alternatives, comme Aptoide, APKPure, APKMirror, F-Droid, etc.

Reste qu'il faut bien garder à l'esprit que ce n'est pas parce que l'on télécharge une application sur une boutique officielle que l'on ne court aucun risque. C'est pourquoi il est recommandé de n'installer que des applications dont l'on a vraiment besoin et de supprimer celles qu'on n'utilise plus. Avant chaque téléchargement, il faut prendre le temps de vérifier les petits détails qui pourraient mettre la puce à l'oreille – nombre de téléchargements, avis, nom du développeur, demandes d'autorisation, autres applis développées… Enfin, il est primordial d'utiliser un antivirus en arrière-plan afin de bien vérifier que des comportements malveillants ne sont pas à l'œuvre.