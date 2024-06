Google Lens s'offre la fonction Entourer pour chercher

Réservée jusque-là aux Samsung Galaxy S24 et aux Google Pixel, la fameuse fonction Entourer pour chercher devrait bientôt intégrer l'appli Google Lens. Comme son nom l'indique, elle permet de lancer une recherche à partit d'une image entourée sur l'écran.

Entourer pour chercher a été l'une des fonctions phares du lancement des smartphones premium Samsung Galaxy S24. Si vous n'en avez pas entendu parler, elle permet d'entourer une zone de l'écran afin de lancer une recherche Google la concernant. C'est un moyen rapide et pratique d'effectuer une recherche en prenant en compte tout ce qui est présent sur l'écran, ce qui la rend plus pertinente. Google a progressivement étendu l'accès à cette fonction aux smartphones Pixel, et l'entreprise a clairement affiché son ambition d'atteindre 200 millions d'utilisateurs d'ici la fin de l'année 2024. Et, pour ça, le géant de l'Internet compte se servir de Google Lens.

Entourer pour chercher : une fonction pratique bientôt accessible à tous ?

Pour rappel, Google Lens est un outil lancé en 2017 qui permet d'effectuer une recherche sur une image afin de trouver des clichés similaires sur Internet. D'abord intégré à Google Assistant et Google Photos sur les smartphones Pixel, il s'est étendu sur Android et iOS, puis sur le navigateur Chrome, pour enfin atterrir sur tous les navigateurs Web, y compris sur PC (voir notre fiche pratique). Google Lens permet d'effectuer une recherche sur une image afin de trouver des clichés similaires sur Internet.

L'outil offre bien plus, car les algorithmes de Google analysent le contenu de l'image et en extraient de nombreuses informations. Il peut même traduire les textes en temps réel ! Par exemple, si vous êtes en voyage à l'étranger, il suffit de pointer votre smartphone vers le menu d'un restaurant pour que Google Lens vous traduise et affiche sur l'écran ce qui est écrit dans votre langue. Bref, c'est devenu un outil indispensable. Pas étonnant que Google ait récemment intégré cette fonction dans son clavier virtuel Gboard (voir notre article).

© Android Authority

Nos confrères d'Android Authority se sont penchés sur une version bêta de l'application Google Lens sur Android. En fouillant dans les fichiers, ils sont parvenus à activer une fenêtre contextuelle qui mentionne que vous pouvez effectuer une recherche sur votre écran directement en maintenant le bouton d'accueil enfoncé. C'est précisément ce que fait la fonction Entourer pour chercher.

Certaines limitations ont cependant été constatées, comme le fait que la fonction soit active seulement quand la navigation à trois boutons est utilisée. Il est cependant possible que cette restriction soit levée plus tard ou que cela soit un choix délibéré, ce mode de navigation étant plus largement répandu. Cet ajout est en tout cas une bonne nouvelle puisque Entourer pour chercher était jusqu'ici limité aux appareils phares récents de Google et de Samsung, tandis que Google Lens prend en charge tous les appareils fonctionnant sous Android 6.0 et plus. Il ne reste plus qu'à attendre de pouvoir en profiter !