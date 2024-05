Cette gomme magique efface automatiquement les éléments indésirables sur une photo - et elle est gratuite !

Plus besoin d'être un expert en retouche d'image pour supprimer des éléments indésirables sur une photo ! Cette application gratuite permet de le faire très facilement en quelques clics.

Lorsqu'on prend beaucoup de photos, il y a bien souvent des éléments indésirables qui viennent gâcher nos clichés, comme des inconnus qui passent dans le champ ou un détail disgracieux qu'on avait pas remarqué au moment de la prise de vue. Pour corriger ce genre d'imperfections, il fallait auparavant utiliser un logiciel de retouche d'images, parfois payant et souvent difficile à maîtriser. La manipulation était plus ou moins complexe et demandait pas mal de temps et d'expérience pour parvenir à un résultat convenable.

Depuis quelques années, des solutions beaucoup plus pratiques et accessibles sont apparues pour permettre à tout un chacun de retoucher ses photos en un clin d’œi, telle que la fameuse Gomme Magique sur les téléphones Pixel de Google. Avec la démocratisation des outils d'intelligence artificielle, il y a désormais de nombreux services en ligne faciles à utiliser pour modifier ses clichés comme un pro, et il existe même une fonction gratuite directement intégrée dans Windows pour le faire !

Cet outil magique se trouve dans l'application Photos de Windows et s'intitule sobrement "Effacement génératif". Vous pouvez y accéder lorsque vous ouvrez un fichier avec Photos et que vous cliquez sur le bouton Modifier l'image dans la barre d'outils supérieure. L'effacement génératif s'appuie sur le machine learning, une technique d'intelligence artificielle, pour supprimer les éléments sélectionnés sur l'image et les remplacer par ce qui devrait se trouver derrière eux.

L'outil Effacement génératif est très simple d'utilisation et ne nécessite aucune compétence particulière, car il suffit de balayer les zones de l'image à remplacer avec la souris, à la manière d'un pinceau. Le traitement s'effectue généralement en quelques secondes, et ne nécessite même pas de connexion à Internet, car l'opération est réalisée localement par votre ordinateur. Le rendu final n'est pas toujours parfait, en particulier sur les photos contenant beaucoup de détails, comme vous pouvez le voir sur l'illustration ci-dessus.

Mais les résultats s'avèrent tout de même assez bluffants pour une fonction gratuite, intégrée dans une application de base de Windows et qui fonctionne localement même sur des PC peu puissants ! Un petit outil bien pratique donc, qui pourra vous aider à modifier rapidement et facilement les photos de vos dernières vacances ou les selfies de votre dernier déjeuner dans votre restaurant préféré.