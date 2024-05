Google Maps adopte une barre de navigation simplifiée

La version Android de l'application de cartographie vedette de Google va bientôt adopter une nouvelle barre de navigation et profiter d'améliorations par petites touches pour son apparence globale.

Si les annonces de Google en matière d'intelligence artificielle occupent le devant de la scène depuis sa grande conférence Google I/O qui s'est tenue le 14 mai dernier, les autres produits phares du géant de la tech ne sont pas abandonnés et continuent d'évoluer à leur rythme. Google Maps, la célèbre application de cartographie de la firme de Mountain View, aura elle aussi droit à de nouvelles fonctions enrichies par l'intelligence artificielle, même si aucune date de sortie ni aucun délai n'a encore été annoncé pour l'arrivée de ces nouveautés. Mais plus proche de nous, l'application s'apprête à recevoir une mise à jour graphique et ergonomique mineure, qui devrait le rendre plus agréable et plus simple à utiliser.

Google Maps : une barre de navigation plus simple

C'est le site spécialisé 9to5Google, qui suit de près les annonces et les nouveautés de l'entreprise éponyme, qui a repéré ce changement ergonomique lors de la conférence Google I/O et confirme sa présence dans la version 11.127 à venir de Google Maps pour Android. Jusqu'à maintenant, la barre de navigation de Google Maps, qui apparait en bas de l'écran sous la carte, contenait cinq onglets permettant de naviguer entre les différentes sections de l'application : Découvrir, Itinéraires, Enregistrés, Contribuer et Actualités. À partir de la version 11.127, les onglets de la barre de navigation ne seront plus qu'un nombre de trois, Découvrir, Vous et Contribuer, ce qui rend le tout moins chargé. Les fonctions des anciens onglets Itinéraires, Enregistrés et Actualités seront réunies au sein du nouvel onglet Vous. De plus, la barre de recherche qui apparaissait en haut du précédent écran Enregistrés disparaît et les notifications seront désormais signalés et accessibles directement depuis le coin supérieur droit de l'onglet Vous.

Google Maps : une interface plus épurée et plus lisible

Un autre changement apporté par la version 11.127 de Google Maps pour Android, et repéré encore une fois par le site 9to5Google dans un article dédié, est une légère refonte de l'interface graphique, avec pour objectif de laisser davantage de place à la partie cartographique de l'application pour la rendre plus lisible. Dans cette optique, la plupart des menus ne s'afficheront désormais plus en plein-écran et laisseront toujours apparaître la carte en arrière-plan. Et dans le même ordre d'idée, la barre de recherche d'itinéraires sera allégée, en affichant uniquement les champs de départ et d'arrivée et en reléguant les modes de transport au bas de l'écran, dans un menu plus compact qui recouvrira moins la carte, avec d'ailleurs de nouveaux coins arrondis.

Pas de grand chambardement ni de transformation radicale pour l'interface de Google Maps sur Android donc, mais des ajustements et un peaufinage en douceur qui améliorent (un peu) la lisibilité de l'application. Ces petites nouveautés sont donc attendues dans la version 11.127 de Google Maps, laquelle commence à être déployée auprès de quelques utilisateurs, notamment des possesseurs de certains smartphones Samsung Galaxy, et devrait être disponible pour tous dans les prochaines semaines.